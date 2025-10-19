Il grande rifiuto di Enrico Ruggeri: perché ha detto no a Sanremo 2025

Enrico Ruggeri: uno dei cantanti più amati del panorama musicale italiano. L’artista è stata ospitato nel programma radiofonico Un Giorno da Pecora su Rai Radio 1 e, intervistato da Giorgio Laura, ha parlato delle indiscrezioni che lo vedono protagonista del prossimo Festival di Sanremo. Proprio sul palco dell’Ariston, lui ha infatti vinto la kermesse nel 1993 con il brano inedito Mistero. Da quel momento la sua carriera è sempre stata in ascesa, tanto che nel 2004 ha ottenuto il prestigioso Ambrogino d’Oro.

Enrico Ruggeri e la decisione su Sanremo

Le voci sulla presunta partecipazione dell’artista alla prossima edizione del Festival di Sanremo, condotto sempre da Carlo Conti, sono state subito smentite dal diretto interessato. “Io tra i cantanti in gara al prossimo festival di Sanremo?” – ha detto Ruggeri – “No, spero di portare a termine l’idea di ripartire con la mia trasmissione che si chiama ‘Gli occhi del musicista’, il che sarebbe incompatibile col festival. Non è possibile che vada a Sanremo perché non ho mandato nessuna canzone. È stato un azzardo, se andrà in porto la trasmissione avrò fatto bene, altrimenti forse avrei potuto mandare uno dei miei brani“.

Con queste parole il cantante ha quindi smentito la sua presenza sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo. Il motivo? La voglia di concentrarsi su altri progetti professionali.

La dichiarazione del cantante

Durante la stessa intervista, gli è stato inoltre fatto una domanda su una possibile restituzione dell’Ambrogino d’Oro, che ha ricevuto nel 2004 e che la matrimonialista Annamaria Bernardini De Pace minaccia di restituire se il riconoscimento venisse assegnato ad un membro della Global Sumud Flotilla. “Io me lo tengo e ne sono orgoglioso” – ha risposto Enrico Ruggeri – “Ogni anno credo vengano assegnati 30 di questi premi, moltiplicati per 20 anni sono 600 persone, non è che puoi esser d’accordo con tutti i vincitori“.

A proposito della candidatura a sindaco di Milano, ha invece detto: “Me lo hanno chiesto almeno tre volte. L’ultima cinque anni fa, quando la sfida era tra Sala e Bernaudo. Ma fare il sindaco non è da me, non è proprio nella mia predisposizione d’animo ed è una bella grana: cade una signora in un tombino e a ti arriva l’avviso di garanzia…“. Intanto il cantante continua a concentrarsi sulle sue attività professionali e musicali che, nel corso degli anni, lo hanno reso uno dei personaggi più amati della scena musicale italiana.