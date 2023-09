Ragazza sola, Annalisa: testo e significato della canzone, ascolta il nuovo singolo (recensione)

Ragazza sola è il nuovo singolo di Annalisa, terzo capitolo di un’era discografica di grande successo per la cantante. Dopo “Bellissima” e “Mon Amour”, diventate entrambe tormentoni con grandissime vendite e ascolti in streaming, da venerdì 8 settembre 2023 possiamo ascoltare anche il pezzo che anticipa ufficialmente l’uscita del nuovo disco di inediti, “E poi siamo finiti nel vortice“. A seguire testo e significato della canzone.

Ragazza sola, Significato, ascolta il nuovo singolo

Il brano vede al centro il racconto di una “ragazza sola”, che è diventata amica della sua solitudine, dopo momenti difficili tra pianti senza motivo e sigarette che hanno scaldato il suo viso. Fino al finale, dove viene ribaltato il tutto con un “Che da quando ci sei tu non è più sola”. Cambia lo scenario, qualcosa è mutato. E la solitudine ora non c’è più.

Clicca qui per ascoltare la canzone su Youtube, a seguire il brano in streaming:

Annalisa, Ragazza sola, Recensione

Con questo nuovo singolo, Annalisa si mette in gioco con una midtempo che esplode con un ritornello immediato, accattivante che resta immediatamente in testa. Il “Sola, sola” esorcizzato e cantato, non è fonte di sofferenza ma di presa di coscienza. Rispetto a “Bellissima” e “Mon amour”, le atmosfere cambiano (giustamente) ma la potenza di questo brano è l’ennesima conferma di una meritata attenzione certa da parte del pubblico. E ci si augura che, soprattutto i più giovani, possano essere incuriositi e portati ad ascoltare anche i brani contenuti nei precedenti lavori di Annalisa…

Annalisa, Ragazza sola, Testo della canzone

Questa notte non finisce

Voglio mille repliche

La cosa più stupida

È chiamarlo all’ultima

Non sparire, chiama, chiama, chiama

È una cosa che si impara

E non sarà mai domenica

Senza una frase poetica

Gridala tutta la notte

Tutta la notte

Se mi togli anche l’ultima, ultima

Se mi togli anche l’unica, unica

Ora di sonno

Da questa notte

Forse non mi sento più

Sola, sola, oh

Anche quando mi sveglio da sola, ola, oh

Sembra sole, ma è la luna piena

Che brucia la schiena

Di una ragazza sola, sola

Che forse non si sente più sola

Quante volte ho pianto senza senso né motivo

Quante sigarette hanno scaldato questo viso

Sopra il tuo cuore di tenebra c’era il mio maglione di lana

E ora, ora, ora

Questa ragazza è meno sola

E non sarà mai domenica

Senza una frase poetica

Gridala tutta la notte

Tutta la notte

Se mi togli anche l’ultima, ultima

Se mi togli anche l’unica, unica

Ora di sonno

Da questa notte

Forse non mi sento più

Sola, sola, oh

Anche quando mi sveglio da sola-ola, oh

Sembra sole, ma è la luna piena

Che brucia la schiena

Di una ragazza sola, sola

Che forse non si sente più

Sola

Mai più sola

Ah, ah, ah, ah

Sola

Mai più sola

Ah, ah, ah, ah

Sogni al poliestere

Un amore tra i capelli

Lettere e collant dimenticati nei cassetti

Come questi anni e quei diari mai aperti

Tutte quelle volte che sono tornata a casa da

Sola, sola, uh, uh

Sola

Tutte quelle volte che sono tornata a casa da

Sola, sola, oh

Anche quando mi sveglio da sola-ola, oh

Sembra sole, ma è la luna piena

Che brucia la schiena

Di una ragazza sola

Che da quando ci sei tu non è più sola