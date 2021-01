Negli ultimi giorni, il gossip parla di un rapporto sentimentale nato tra Harry Styles e Oliva Wilde, attrice e regista. La storia sta appassionando i siti e i tabloid e, nelle scorse ore, proprio questo argomento è stato al centro di una polemica che infiammato i social. Su Twitter, infatti, è nato l’hashtag “Radiodeejayisoverparty” (mentre qualche settimana fa, era nata la polemica con #OgniMattinaIsOverParty). Perché? Per una ‘battuta’ non apprezzata dal pubblico, nel parlare della vicenda. Il dj, in tono scherzoso, riferendosi alle voci sulla sessualità dell’ex One Direction, ha commentato con un “È guarito”, seguìto subito da una risata e uno “Sto scherzando” che non è stato affatto digerito.

#radiodeejayisoverparty:

Per questo commento degli speaker della radio sull'orientamento sessuale di Harry Stylespic.twitter.com/dA4PIxFmuM — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) January 14, 2021

Sui social, quindi, è nato in breve tempo l’hashtag ‘#Radiodeejayisoverparty‘ per via di questa uscita, con commenti che criticato le parole, come se si fosse parlato di una malattia o qualcosa di cui ancora ironizzare nel 2021. La reazione è stata tale da portare sia lo stesso Linus che Nicola Savino ad esporsi successivamente sui social per specificare l’intento ironico dell’uscita e per scusarsi.

La battuta di stamattina su #HarryStyles voleva essere proprio satira sul pensiero ottuso,medievale e pericoloso che equipara l’omosessualità a una malattia.Chiedo scusa a quanti,non conoscendoci,hanno completamente travisato il senso delle nostre parole.#TreatPeopleWithKindness — Nicola Savino (@NicoSavi) January 14, 2021

A sua volta, Linus, su Instagram, è tornato sull’accaduto che lo ha visto protagonista di questo involontario scivolone: