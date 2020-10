Happiness è il titolo del nuovo brano delle Little Mix estratto dal loro prossimo disco di inediti, Confetti, in uscita il 6 novembre 2020.

Prodotto da TMS, Il pezzo è stato rilasciato nelle scorse ore, dopo un breve snippet attraverso l’account Instagram della girlband inglese.

Potete ascoltarlo cliccando qui. A seguire, invece, testo e traduzione della canzone, quarto pezzo promozionale dopo “Break-up Song”, “Holiday” e “Not a pop song“.

Little Mix, Happiness, Lyrics

[Verse 1: Jesy & Perrie]

Dancing alone in the dark, shadows all over me

You messed with my heart too long, that was a big mistake

Ooh, yeah, big mistake

Ooh, yeah

Got a smile on my face, love my reflection

In a better place, no longer stressing

Ooh, yeah

About you, yeah

[Pre-Chorus: Leigh-Anne & All]

And I swear I’m never gonna lose me again

Oh, oh, oh

[Chorus: Jade & Perrie]

I was searching for happiness

I was using you to fill up my loneliness

Realised from the moment I set you free

I found the love, I found the love in me (Mе)

You can’t rain on my happiness

Yeah, sometimеs tears fall, I must confess

But now, I’m standing right where I’m meant to be

I found the love, I found the love in me

[Verse 2: Leigh-Anne & Jade]

Brand new evolution of me, ever since I let you go

Finally, I’m learning things I never knew before

Ooh, yeah, never knew before

Ooh, yeah (Woah)

Remember I, I was mine before I was yours

So don’t try, I’m stronger without you, yeah

Without you, yeah

[Pre-Chorus: Leigh-Anne, Jade & All]

And I swear (I swear) I’m never gonna lose me again (Again)

Oh, oh, oh (Again)

[Chorus: Jade, Leigh-Anne, Perrie, Perrie & Jade]

I was searching for happiness (Happiness)

I was using you to fill up my loneliness

Realised from the moment I set you free

I found the love, I found the love in me (Me)

You can’t rain on my happiness

Yeah, sometimes tears fall, I must confess

But now I’m standing right where I’m meant to be (Be)

I found the love, I found the love in me

[Bridge: All, Jade & Perrie]

Oh-oh-oh (Oh-oh)

Oh-oh-oh

Ah-ah-ah (Oh)

I found the love, I found the love in me

[Pre-Chorus: Perrie & Jade]

And I swear I’m never gonna lose me again (Again, again)

Never gonna lose me ‘cause

[Chorus: Jade & Perrie]

I was searching for happiness

I was using you to fill up my loneliness (Fill up my loneliness)

Realised from the moment I set you free

I found the love, I found the love in me (Me)

You can’t rain on my happiness (Happiness)

Yeah, sometimes tears fall, I must confess

But now I’m standing right where I’m meant to be

I found the love, I found the love in me

Little Mix, Happiness, Traduzione

Ballando da solo nell’oscurità, ombre su di me

Hai incasinato il mio cuore troppo a lungo, è stato un grosso errore

Ooh, sì, un grosso errore

Ooh, sì

Ho un sorriso sul mio viso, amo il mio riflesso

In un posto migliore, senza più stress

Ooh, sì

Di te, sì



E giuro che non mi perderò mai più

Oh oh oh

Stavo cercando la felicità

Ti stavo usando per riempire la mia solitudine

Capito dal momento in cui ti ho liberato

Ho trovato l’amore, ho trovato l’amore in me (Me)

Non puoi piovere sulla mia felicità

Sì, a volte le lacrime cadono, devo confessare

Ma ora sono proprio dove dovrei essere

Ho trovato l’amore, ho trovato l’amore in me



Una nuova evoluzione di me, da quando ti ho lasciato andare

Infine, sto imparando cose che non avevo mai saputo prima

Ooh, sì, non l’ho mai saputo prima

Ooh, sì (Woah)

Ricorda che ero mia prima di essere tua

Quindi non provare, sono più forte senza di te, sì

Senza di te, sì

E giuro (giuro) che non mi perderò mai più (di nuovo)

Oh, oh, oh (di nuovo)

Stavo cercando la felicità (felicità)

Ti stavo usando per riempire la mia solitudine

Realizzato dal momento in cui ti ho liberato

Ho trovato l’amore, ho trovato l’amore in me (Me)

Non puoi piovere sulla mia felicità

Sì, a volte le lacrime cadono, devo confessare

Ma ora sono proprio dove dovrei essere (essere)

Ho trovato l’amore, ho trovato l’amore in me



Oh-oh-oh (Oh-oh)

Oh oh oh

Ah-ah-ah (Oh)

Ho trovato l’amore, ho trovato l’amore in me



E giuro che non mi perderò mai più (di nuovo, di nuovo)

Non mi perderò mai perché

Stavo cercando la felicità

Ti stavo usando per riempire la mia solitudine (Riempire la mia solitudine)

Realizzato dal momento in cui ti ho liberato

Ho trovato l’amore, ho trovato l’amore in me (Me)

Non puoi piovere sulla mia felicità (Felicità)

Sì, a volte le lacrime cadono, devo confessare

Ma ora sono proprio dove dovrei essere

Ho trovato l’amore, ho trovato l’amore in me