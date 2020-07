Holiday, Little Mix: il nuovo singolo esce il 24 luglio 2020

Di Alberto Graziola lunedì 20 luglio 2020

Little Mix, Holiday: significato canzone, testo e traduzione del nuovo singolo

Le Little Mix si trasformano in sirene nella cover del loro nuovo singolo, Holiday, in uscita il 24 luglio 2020.

Il brano arriva dopo "Break Up Song" ed è il secondo singolo del tanto atteso sesto album di inediti delle Little Mix. Il pezzo ha debuttato nella top ten inglese e la girlband tenta di confermare (o migliorare) il buon riscontro del primo singolo ufficiale.

Ancora non si sa quando il disco verrà rilasciato. Noi vi terremo informati su audio, testo e video della canzone non appena disponibili.