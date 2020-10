Le Little Mix hanno rilasciato “Not A Pop Song” come terzo singolo dall’album Confetti. In un certo senso, è una canzone di protesta versol’ex management. “Non faccio quello che dice Simon, ricevo il messaggio perché è letto”, canta Leigh-Anne Pinnock nei suoi versi, ovviamente riferendosi a Simon Cowell. “Ha detto di seguire qualsiasi sogno, di essere un burattino su una corda – funziona per te ma non sono io.” Le signore poi rivendicano la loro indipendenza nel testo del pezzo.

“Questa non è un’altra canzone pop sull’innamoramento o una canzone da festa su bevande e droghe” dichiarano nelle parole del brano. “Basta cantare canzoni che parlano di spezzarmi il cuore.” Il messaggio è chiaro. Le Little Mix stanno riprendendo il controllo.



A seguire testo e traduzione della canzone, qui il lyric video.

Little Mix, Not a pop song, Lyrics

[Verse 1: Jade]

They look for picture-perfect

Don’t look deeper than the surface

Bubblegum always pops

And stars, they fade out, life never stops

[Pre-Chorus: Leigh-Anne]

I don’t do what Simon says

Get the message ‘cause it’s read

That’s just life, it never plays fair

Said to follow any dream

Be a puppet on a string

Works for you, but that isn’t me

[Chorus: All]

This ain’t another pop song ‘bout fallin’ in love

Or a party song ‘bout drinks and drugs

No more singin’ songs ‘bout breakin’ my heart

And my lonely nights dancin’ in the dark

If I’m a guilty pleasure, I want this life forever

I’ll take it all ‘cause anything is better

Than another pop song ‘bout fallin’ in love

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

[Verse 2: Jesy, with Perrie]

A hamster on a wheel

That’s how it feels tryna be real

These unrealistic expectations

Said we’ll make it if we fake it

[Pre-Chorus: Leigh-Anne]

I don’t do what Simon says

Get the message ‘cause it’s read

That’s just life, it never plays fair

Said to follow any dream

Be a puppet on a string

Works for you, but that isn’t me

[Chorus: All]

This ain’t another pop song ‘bout fallin’ in love

Or a party song ‘bout drinks and drugs

No more singin’ songs ‘bout breakin’ my heart

And my lonely nights dancin’ in the dark

If I’m a guilty pleasure, I want this life forever

I’ll take it all ‘cause anything is better

Than another pop song ‘bout fallin’ in love

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

[Bridge: Perrie]

No broken bottles

Or glitter on the floor from the night before

Ain’t no boy troubles

If that’s what you came here for, then you should know that

[Chorus: Jade, All]

This ain’t another pop song ‘bout fallin’ in love

Or a party song ‘bout drinks and drugs

No more singin’ songs ‘bout breakin’ my heart

And my lonely nights dancin’ in the dark

If I’m a guilty pleasure, I want this life forever

I’ll take it all ‘cause anything is better

Than another pop song ‘bout fallin’ in love

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

[Outro: All, Jade]

Not a pop song (Ooh, ooh)

I don’t give a what (Oh no, no, oh woah)

Not a pop song

But if you wanna sing along say, “I don’t give a what”

Little Mix, Not a pop song, Traduzione

Cercano un’immagine perfetta

Non guardano più in profondità della superficie

Il chewingum scoppia sempre

E le stelle svaniscono, la vita non si ferma mai

Non faccio quello che dice Simon

Ricevi il messaggio perché è stato letto

Questa è solo la vita, non è mai lecita

Ha detto di seguire qualsiasi sogno

Essere un burattino su una corda

Funziona per te, ma non sono io

Questa non è un’altra canzone pop che parla dell’innamoramento

O una canzone da festa su bevande e droghe

Basta cantare canzoni che mi spezzano il cuore

E le mie notti solitarie che ballano nell’oscurità

Se sono un piacere colpevole, voglio questa vita per sempre

La prendo tutta perché tutto è meglio

Di un’altra canzone pop che parla dell’innamoramento

Ma se vuoi cantare insieme dì, “Non me ne frega niente”

Un criceto su una ruota

È così che ci si sente a provare ad essere reale

Queste aspettative irrealistiche

Ha detto che ce l’avremmo fatta se avessimo finto

Non faccio quello che dice Simon

Ricevi il messaggio perché è stato letto

Questa è solo la vita, non è mai lecita

Ha detto di seguire qualsiasi sogno

Essere un burattino su una corda

Funziona per te, ma non sono io

Questa non è un’altra canzone pop che parla dell’innamoramento

O una canzone da festa su bevande e droghe

Basta cantare canzoni che mi spezzano il cuore

E le mie notti solitarie che ballano nell’oscurità

Se sono un piacere colpevole, voglio questa vita per sempre

La prendo tutta perché tutto è meglio

Di un’altra canzone pop che parla dell’innamoramento

Ma se vuoi cantare insieme dì, “Non me ne frega niente”

Niente bottiglie rotte

O glitter sul pavimento dalla sera prima

Non ci sono problemi con i ragazzi

Se è per questo che sei venuto qui, dovresti saperlo

Questa non è un’altra canzone pop che parla dell’innamoramento

O una canzone da festa su bevande e droghe

Basta cantare canzoni che mi spezzano il cuore

E le mie notti solitarie danzano nell’oscurità

Se sono un piacere colpevole, voglio questa vita per sempre

Lo prendo tutto perché tutto è meglio

Di un’altra canzone pop che parla dell’innamoramento

Ma se vuoi cantare insieme dì, “Non me ne frega niente”

Non una canzone pop (Ooh, ooh)

Non me ne frega niente (Oh no, no, oh woah)

Non una canzone pop

Ma se vuoi cantare insieme dì: “Non me ne frega niente”