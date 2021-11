Nuovo singolo in uscita il 12 novembre 2021 per Noemi, dal titolo “Guardare giù“.

Dopo il boom ottenuto in estate con il brano in duetto con Carl Brave, Makumba, la cantante torna ad un sound più intimista e riflessivo. La canzone viene descritta come un altro tassello introspettivo che si adatta perfettamente al cammino di “Metamorfosi“, il suo ultimo disco rilasciato dopo la partecipazione a Sanremo 2021 con “Glicine”.

Noemi, Guardare giù, autori

Il pezzo “Guardare giù” vede la firma di Alessandro La Cava, autore giovanissimo e già multiplatino che ne ha anche curato la produzione insieme a Francesco “Katoo” Catitti.

Guardare giù, di cosa parla, significato canzone

La canzone racconta di una donna alle prese con le incertezze della relazione che sta vivendo. Ma è una donna consapevole che guarda in faccia i problemi, abbastanza lucida e sicura di sé per sapere cosa sta rischiando e guardare giù, “con le gambe a penzoloni” seduta sul filo su cui è sospesa.

Ecco, qualche anticipazione ulteriore su quello che dobbiamo aspettarci da “Guardare giù”:

In “Guardare giù” la voce di Noemi è protagonista assoluta e procede sicura tra saliscendi di grande intensità che donano ancora più forza all’interpretazione. Gli archi della Gaga Symphony Orchestra, ensamble veneto di giovani professionisti tutti under 35, arricchiscono e valorizzano le atmosfere di tutto il brano.

L’annuncio del nuovo singolo su Instagram

Queste, a seguire, invece, le parole condivise da Noemi su social nell’annunciare il rilascio del nuovo pezzo:

Finalmente posso dirlo, venerdì 12 novembre esce “Guardare Giù”.

Una canzone a cui sono molto legata e che non vedo l’ora possiate ascoltare.

Una canzone che parla di consapevolezza e coraggio.

Una canzone che trovo universale e che spero possa esservi d’ispirazione per guardare giù quando siete in bilico così da affrontare le vostre paure.

La canzone si aggiungerà all’album Metamorfosi, qui sotto la tracklist del disco, uscito il 5 marzo 2021.

Metamorfosi

Ora

Si illumina

Glicine

L’amore è pratica

Limite

Senza lacrime

Tu non devi

Solo meraviglie

Big Babol

Musa