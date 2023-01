Sam Smith torna con un nuovo singolo, Gimme, che anticipa e fa parte dell’attesissimo album, Gloria. Per Gimme, un brano da dancehall, Sam ha collaborato con la cantautrice R&B colombiana-canadese Jesse Reyez e la star del reggae giamaicano Koffee. La canzone arriva dopo il successo di Unholy che ha ottenuto oltre 1 miliardo di stream in tutto il mondo; il disco è stato il primo numero 1 di Sam nella Billboard Hot 100 ed è rimasto in cima alle classifiche globali di Spotify e Apple Music oltre un mese dopo l’uscita. Dominando le tendenze di TikTok, Sam è tra i soli altri tre artisti che hanno debuttato al primo posto della classifica ufficiale del Regno Unito nel 2022, rimanendo in vetta per 4 settimane. Qui sotto potete ascoltare Gimme, leggere testo, traduzione e significato.

Gimme, Ascolta la Canzone e leggi il significato

A seguire potete ascoltare “Gimme” di Sam Smith in streaming. Oppure potete cliccare qui.

Descritta da Smith come “sporcacciona!”, la traccia è un’ipnotica ballata per amanti:

“Io e Jessie eravamo praticamente ubriachə, bevevamo whisky in Giamaica, alle due del mattino, correvamo in giro, come due amichə che si fanno due risate, è una canzone molto sensuale”. E così è nata Gimme.

Sam Smith feat. Jesse Reyez e Koffee, Gimme, Testo Canzone

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme what I want, what I want

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme what I want, what I want

Want, everything I want

Is everything you got

So nut before you come over

Relax, walk before you run

Your eyes on my dun, dun-dun-dun

I need you to come closer

Voyeurs are watching us

Giving me such a rush

When I’m crazy and gone, gone, love

Give me what I want, give me what I want

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme what I want, what I want, yeah

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme what I want, what I want, yeah, uh

Yeah, yeah, uh

Oh, when mi pull up in a place yuh fi see mi, see mi

Got what mi want and what yuh got yuh better gimme-gimme

Mi rock yuh body ooh suh go rock yuh body fi mi

Come over yah so may mi push yuh body to the limit

Let me know, give me what I need, ah (Mm)

I follow, I let you lead, ayy (Yeah)

Give me love, don’t need no money

So pull me closer actually, uh

Voyeurs are watching us (Voyeurs are watching us)

Giving me such a rush (Giving me such a rush)

When I’m crazy and drunk on love, love

Give me what I want (Give me what I want), give me what I want, yeah (Oh, no, oh-oh, no, oh)

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme what I want, what I want (Mm-hmm, mm-hmm)

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme what I want, what I want (Babe, yeah)

Voyeurs are watching us (Voyeurs are watching us)

Giving me such a rush (Giving me such a rush)

When I’m crazy and drunk on love, love (Love)

Give me what I want, give me what I want, oh-ho, oh, oh

Gimme, gimme, gimme, gimme (Oh)

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme (Oh, oh)

Gimme, gimme what I want (Give it to me, give it to me)

What I want (You know that you’re driving me crazy)

Gimme, gimme, gimme, gimme (Oh)

Gimme, gimme, gimme, gimme

Gimme, gimme, gimme, gimme (Oh, oh)

Gimme, gimme what I want (Give it to me, give it to me)

What I want (You know that you’re driving me crazy)

Give me what I want

Sam Smith feat. Jesse Reyez e Koffee, Gimme, Traduzione Canzone

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio

Voglio, tutto quello che voglio

È tutto quello che hai

Quindi impazzisci prima di venire

Rilassati, cammina prima di correre

I tuoi occhi sul mio dun, dun-dun-dun

Ho bisogno che tu ti avvicini

I guardoni ci stanno guardando

Mi danno una tale fretta

Quando sono pazzo e andato, andato, amore

Dammi quello che voglio, dammi quello che voglio

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio, yeah

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio, yeah, uh

Sì, sì, ehm

Oh, quando mi fermo in un posto dove mi vedi, mi vedi

Ho quello che voglio e quello che hai, meglio dammi-dammi

Vieni da te così posso spingere il tuo corpo al limite

Fammi sapere, dammi quello di cui ho bisogno, ah (Mm)

Seguo, ti lascio guidare, ayy (Sì)

Dammi amore, non ho bisogno di soldi

Quindi tirami più vicino in realtà, uh

I guardoni ci stanno guardando (i guardoni ci stanno guardando)

Mi danno una tale fretta (Dandomi una tale fretta)

Quando sono pazzo e ubriaco d’amore, amore

Dammi quello che voglio (Dammi quello che voglio), dammi quello che voglio, sì (Oh, no, oh-oh, no, oh)

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio (Mm-hmm, mm-hmm)

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi quello che voglio, quello che voglio (Tesoro, sì)

I guardoni ci stanno guardando (i guardoni ci stanno guardando)

Dandomi una tale fretta (Dandomi una tale fretta)

Quando sono pazzo e ubriaco d’amore, amore (amore)

Dammi quello che voglio, dammi quello che voglio, oh-ho, oh, oh

Dammi, dammi, dammi, dammi (Oh)

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi (Oh, oh)

Dammi, dammi quello che voglio (dammelo, dammelo)

Quello che voglio (sai che mi stai facendo impazzire)

Dammi, dammi, dammi, dammi (Oh)

Dammi, dammi, dammi, dammi

Dammi, dammi, dammi, dammi (Oh, oh)

Dammi, dammi quello che voglio (dammelo, dammelo)

Quello che voglio (sai che mi stai facendo impazzire)

Dammi quello che voglio