Unholy è un brano di Sam Smith e Kim Petras che anticipa l’uscita del prossimo disco di inediti del cantante, Gloria, disponibile dal 23 gennaio 2023. “Unholy” è salito in vetta alla UK Singles Chart. Al di fuori del Regno Unito, “Unholy” ha raggiunto la vetta delle classifiche in Australia, Canada, Irlanda, Nuova Zelanda e Stati Uniti, diventando il primo in cima alle classifiche sia di Smith che della Petra e ha raggiunto il picco nella top ten della Germania, Paesi Bassi, Norvegia e Svezia, e la top 20 in Belgio, Francia, Indonesia e Italia. Qui sotto potete leggere traduzione, testo e vedere il video ufficiale della canzone.

Sam Smith e Kim Petras, Unholy, Significato canzone

Il brano racconta del tradimento di un uomo nei confronti della moglie. Mentre lei non sospetta nulla, lui è protagonista di diversi tradimenti, in officina. Il tono utilizzato non è drammatico bensì ironico e divertito.

Unholy, Ascolta la canzone e guarda il video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale di “Unholy” e ascoltare il nuovo singolo.

Sam Smith e Kim Petras, Unholy, Testo canzone

Mummy don’t know daddy’s getting hot

At the body shop

Doing something unholy

Lucky, lucky girl (Ooh)

Lucky, lucky girl (Yeah, yeah)

Lucky, lucky girl (Uh)

Lucky, lucky girl

A lucky, lucky girl

She got married to a boy like you

She’d kick you out if she ever, ever knew

‘Bout all the **** you tell me that you do

Dirty, dirty boy

You know everyone is talkin’ on the scene

I hear them whisperin’ ‘bout the places that you’ve been

And how you don’t know how to keep your business clean

Mummy don’t know daddy’s getting hot

At the body shop

Doin’ somethin’ unholy

He’s sat back while she’s droppin’ it

She be poppin’ it

Yeah, she put it down slowly

Oh-ee-oh-ee-oh, he left his kids at

Ho-ee-oh-ee-ome so he can get that

Mummy don’t know daddy’s getting hot

At the body shop

Doin’ somethin’ unholy (Woo)

Mm, daddy, daddy, if you want it, drop the addy (Yeah, yeah)

Give me love, give me Fendi, my Balenciaga daddy

You gon’ need to bag it up ‘cause I’m spendin’ on Rodeo (Woo)

You can watch me back it up, I’ll be gone in the A.M. (Yeah)

And he, he get me Prada, get me Miu Miu like Rihanna (Ah)

He always call me ‘cause I never cause no drama

And when you want it, baby, I know I got you covered

And when you need it, baby, just jump under the covers (Yeah)

Mummy don’t know daddy’s getting hot (Hot)

At the body shop (Shop)

Doin’ somethin’ unholy

He’s sat back while she’s droppin’ it (She)

She be poppin’ it (She)

Yeah, she put it down slowly

Oh-ee-oh-ee-oh, he left his kids at

Ho-ee-oh-ee-ome so he can get that

Mummy don’t know daddy’s getting hot

At the body shop (Ah)

Doin’ somethin’ unholy

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh (Unholy)

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh (Unholy)

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh (Yeah, yeah)

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh

Sam Smith e Kim Petras, Unholy, Traduzione canzone

La mamma non sa che papà si sta eccitando

In carrozzeria

Facendo qualcosa di empio

Ragazza fortunata, fortunata (Ooh)

Ragazza fortunata, fortunata (Sì, sì)

Ragazza fortunata, fortunata (Uh)

Fortunata, fortunata ragazza

Una ragazza fortunata, fortunata

Si è sposata con un ragazzo come te

Ti caccerebbe fuori se mai lo sapesse

‘Di tutte le c*zzate che mi dici di fare

Ragazzaccio, sporco

Sai che tutti parlano sulla scena

Li sento sussurrare dei posti in cui sei stato

E come non sapessi come mantenere pulita la tua attività

La mamma non sa che papà si sta scaldando

In carrozzeria

Fare qualcosa di empio

È seduto indietro mentre lei lo lascia cadere

Lo sta facendo scoppiare

Sì, l’ha messo giù lentamente

Oh-ee-oh-ee-oh, ha lasciato i suoi figli a

Ho-ee-oh-ee-ome così può prenderlo

La mamma non sa che papà si sta scaldando

In carrozzeria

Facendo qualcosa di empio (Woo)

Mm, papà, papà, se lo vuoi, lascia l’indirizzo (Sì, sì)

Dammi amore, dammi Fendi, il mio papà Balenciaga

Avrai bisogno di fare le valigie perché sto spendendo per Rodeo (Woo)

Puoi guardarmi indietro, me ne andrò in A.M. (Sì)

E lui, lui mi prende Prada, mi porta Miu Miu come Rihanna (Ah)

Mi chiama sempre perché non provo mai nessun dramma

E quando lo vuoi, piccola, so di averti coperto

E quando ne hai bisogno, piccola, salta sotto le coperte (Sì)

La mamma non sa che papà si sta scaldando (caldo)

In Carrozzeria (Shop)

Fare qualcosa di empio

È seduto indietro mentre lei lo lascia cadere (lei)

Lo sta facendo scoppiare (lei)

Sì, l’ha messo giù lentamente

Oh-ee-oh-ee-oh, ha lasciato i suoi figli a

Ho-ee-oh-ee-ome così può prenderlo

La mamma non sa che papà si sta scaldando

In carrozzeria (Ah)

Facendo qualcosa di empio

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh (empio)

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh (empio)

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh (Sì, sì)

Oh-oh, oh-ee-oh-ee, ee-oh