Quest’estate, anche Gianna Nannini tornerà ad esibirsi dal vivo con il tour Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza che la porterà nei più importanti teatri d’Italia all’aperto.

La Nannini si esibirà con i suoi più grandi successi proposti in una versione inedita, pianoforte e voce, come suggerisce il nome dato al tour.

Per la cronaca, il concerto-evento che la cantante senese avrebbe dovuto tenere allo Stadio Artemio Franchi di Firenze il prossimo 29 maggio, è stato posticipato al 28 maggio 2022. I biglietti già acquistati rimangono validi per la nuova data.

Sono state annunciate anche due nuove date per quanto riguarda l’estero: il 5 maggio 2022, la Nannini si esibirà al Theatre Du Leman di Ginevra (CH) (recupero del concerto previsto per l’8 ottobre 2021) mentre il 6 maggio 2022, l’artista si esibirà all’Hallenstadion di Zurigo (CH) (recupero del concerto previsto per il 9 ottobre 2021).

Di seguito, trovate tutte le date, fino ad ora confermate, del Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza.

Gianna Nannini, Piano Forte e Gianna Nannini – La Differenza: le date

13 luglio: Gardone Riviera (BS) – Anfiteatro Il Vittoriale

14 luglio: Cervere (CN) – Anfiteatro dell’Anima

16 luglio: Marostica (VI) – Piazza Castello

17 luglio: Siena – Vivifortezza – Fortezza Medicea

19 luglio: Vigevano (PV) – Castello Sforzesco

20 luglio: Nichelino (TO) – Stupinigi Sonic Park

23 luglio: Fasano (BR) – Luce Music Festival – Piazza Ciaia

2 agosto: Cesenatico (FC) – Arena Cappuccini

4 agosto: Castiglioncello (LI) – Castello Pasquini

5 agosto: Castelnuovo di Garfagnana (LU) – Fortezza di Mont’Alfonso

7 agosto: Gavorrano (GR) – Teatro delle Rocce

9 agosto: Forte dei Marmi (LU) – Villa Bertelli

12 agosto: Trani (BT) – Piazza Duomo

13 agosto: Otranto (LE) – Otranto Summer Festival – Fossato del Castello

17 agosto: Maiori (SA) – Anfiteatro Porto Turistico

20 agosto: Enna – Castello di Lombardia

21 agosto: Taormina (ME) – Teatro Antico

24 agosto: Cefalù (PA) – Castello Bordonaro

4 settembre: Pisa – Piazza dei Cavalieri