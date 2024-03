Il racconto di Mara Maionchi e Gianna Nannini a “Che tempo che fa”: un giorno si trovarono in banca durante una rapina. Ecco cosa accadde…

Nella puntata di domenica 24 marzo 2024, Gianna Nannini è stata ospite di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” sul Nove, per parlare anche del suo nuovo disco “Se nel l’anima” (scritto così), uscito venerdì scorso. Accompagnato dal nuovo singolo “Io voglio te”, l’album vede l’atteso ritorno della cantautrice. E quale modo migliore se non condividere parte dell’incontro tv insieme a Mara Maionchi che, tra i primi, aveva scommesso su di lei, agli esordi della sua carriera? E, durante la puntata, Mara Maionchi e Gianna Nannini ha raccontato di un’esperienza decisamente particolare (e surreale) vissuta insieme: essere insieme mentre stava accadendo una rapina in banca.

“Mara aveva il conto corrente in una banca lì vicino alla casa discografica Ricordi. Mi aveva scritturato lei. Lei mi dice “Gianna, andiamo a prendere dei soldi in banca”. Si entra, si fa la fila. Lei era davanti, la vedo che alza le mani…”

La Maionchi interviene e aggiunge, nel ricordo: “Eh sì, perché erano entrati due con una pistola urlando “Mani in alto, mani in alto!”.

Gianna Nannini ricorda, a quel punto, il momento esilarante e assurdo della vicenda quando Mara Maionchi ha iniziato a dirle “Scappa!” (con lo stile suo, cit.). Il motivo? Lo rivela l’ex discografica proprio durante il racconto:

“Non volevo aspettare che questi qui finissero la rapina, due c0glioni! Scusa eh! Sono uscita con dietro lei! Siamo uscite tutte e due” ha ammesso, indicando la Nannini.

E anche qua, un altro passaggio imperdibile:

“L’unica cosa è che invece di aprire la porta tirandola verso di me, l’ho aperta tirandola dall’altra parte… Ho fatto un rumore assordante. Siamo uscite, c’erano i carabinieri che li hanno arrestati e mi ha fatto un fondo, il capitano dei carabinieri… “Ma lei è pazza! Ma se questi sparavano!?” Eh ma a me al momento mi son girate le balle, devo stare mezz’ora ad aspettare che questi rapinino la banca?!”

