Bello e impossibile è una celebre canzone di Gianna Nannini, rilasciata nel 1986 e tratta dal disco “Profumo“.

Gianna Nannini, Bello e impossibile, anno e autori

Il brano è stato scritto da Gianna Nannini insieme a Fabio Pianigiani. Fu un grande successo in Italia e divenne presto un classico della discografica della cantante. Riuscì a rimanere nella classifica italiana dei singoli più venduti per circa sei mesi. Fu il primo singolo estratto dall’album “Profumo”.

Gianna Nannini, Bello e impossibile, significato canzone

Come si evince fin dal titolo, il pezzo racconta della passione e attrazione per quest’uomo, bello, impossibile e irraggiungibile. Il tormento cantato diventa una sorte di ode verso questa figura quasi divina (“Ti penso forte forte e forte ti vorrei. Bello, bello e impossibile, Con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale, Bello e irraggiungibile”).

Bello e impossibile, ascolta la canzone

A seguire potete ascoltare il brano, in streaming:

Gianna Nannini, Bello e impossibile, testo

Bello, bello e impossibile

Con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale

Bello, bello e invincibile

Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare

Girano le stelle nella notte ed io

Ti penso forte forte e forte ti vorrei

Bello, bello e impossibile

Con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale

Bello e irraggiungibile

Con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale

Non conosco la ragione che mi spiegherà

Perché non voglio più salvarmi dalla libertà

È una forza che mi chiama sotto la città

E se il cuore batte forte non si fermerà

E l’alba e amor nasce col sol così

E all’alba il sole ti dirà che è così

Tra le tue mani scoppia il fuoco che mi brucerà

Ed io non voglio più salvarmi da questa verità

C’è una luce che mi invade non posso più dormire

Con le tue pagine nascoste lo vorrei gridare

Bello, bello e impossibile

Con gli occhineri e il tuo sapor mediorientale

Bello, bello e incredibile

Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare

Girano le stelle nella notte ed io

Ti penso forte forte e forte ti vorrei, si

Mi sconvolge l’emozione e non so perché

Oltre il bacio della folla vedo solo te

Mentre corro nel tuo sguardo sotto la città

Più non voglio e più mi arrendo chi mi salverà

L’alba e amor nasce col sol così

E all’alba il sole ti dirà che è così

Bello, bello e impossibile

Con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale

Bello, bello e invincibile

Con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale

Scoppia nella notte il sentimento mio

Ti sento forte forte e forte ti vorrei, sei

Bello, bello e impossibile

Con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale

Bello, bello e invincibile

Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare

Bello, bello e impossibile

Con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale

Bello e irraggiungibile sei

Con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale

Bello, bello e impossibile

Con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale

Bello, bello e invincibile

Con gli occhi neri e la tua bocca da baciare

Bello, bello e impossibile

Con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale

(Sei bello e impossibile e invincibile) bello, bello e invincibile

Con gli occhi neri e il tuo sapor mediorientale