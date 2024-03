Io voglio te è il nuovo singolo di Gianna Nannini che accompagna l’uscita del suo disco “Sei nel l’anima” (scritto appositamente così), disponibile dal 22 marzo 2024. A seguire potete leggere testo e significato del brano e ascoltare la canzone. La musica del pezzo è di Gianna Nannini e Mauro Paoluzzi mentre il testo vede la collaborazione con Alex “Raige” Vella.

Clicca qui per vedere l’official visual video di “Io voglio te”.

Spalanchiamo le finestre e facciamo entrare il mondo

e con le parole perse costruiamo un bel discorso

è sempre diverso il battito del cuore

neanch’io me lo spiego, ma sento cosa vuole

Io voglio te, o te o nessuno

e non finire mai, non finire mai

di farmi ridere

Io voglio te, e passo e chiudo

e non finire mai, non finire mai

di farmi piangere

Anche se non te l’ho detto con te mi sento in mare aperto

siamo mano nella mano su un futuro ancora incerto

è sempre diverso il suono dell’amore

il cuore è lo stesso, non sente la ragione

Io voglio te, o te o nessuno

e non finire mai, non finire mai

di farmi ridere

Io voglio te, e passo e chiudo

io voglio te, voglio te, voglio te

o te o nessuno

Io voglio te, o te o nessuno

io voglio te, voglio te, voglio te

o te o nessuno

Io voglio te, voglio te, voglio te

o te o nessuno

Io voglio te, voglio te, voglio te,

o te o nessuno