gIANMARIA è un concorrente di X Factor 2021 del roster di Emma.

gIANMARIA ha 18 anni, vive a Vicenza e ha iniziato ad avvicinarsi e appassionarsi al mondo della musica quando aveva 13 anni. Ha partecipato ai primi concorsi di freestyle insieme ad un suo amico.

Nel suo percorso iniziale a X Factor 2021, ha subito colpito ed emozionato i giudici grazie al brano “I suicidi“, un inedito presentato alle Auditions. Un brano che vuole essere una denuncia per la società attuale, molto efficace e immediato nelle immagini presenti nelle parole del testo. “Apri la bocca e ci sfondi la faccia” il commento di Emma dopo averlo ascoltato proprio nei primi casting, insieme ai colleghi giudici.

Passa la prima fase e ai Bootcamp porta nuovamente un suo brano inedito intitolato “Mamma scusa“. Anche con questa canzone colpisce Emma che lo porta all’ultimo step del programma prima dei Live Show: gli Home Visit.

In quell’occasione, gIANMARIA porta la cover di “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano. Con questa ennesima performance, Emma non ha più dubbi e lo conferma fra i tre finalisti da portare sul palco dei live Show a X Factor 2021.

Ecco le prime dichiarazioni di gIANMARIA nel Vlog di Sky:

“Le selezioni le ho passate tutte, l’audizione è andata bene ma potevo fare di meglio. Nel Bootcamp non mi sono piaciuto molto, invece mi sono piaciuto negli Home Visit. Ho iniziato io, nella mia vita, a fare musica a 13/14 perché scrivevo già prima qualcosina. Ad una certa ho visto dei contest freestyle su YouTube, ho cominciato a scrivere sulle basi. Per scherzo ho registrato a casa di un mio amico con un microfono e ho detto “sì, voglio farlo costantemente”. Dopo tre anni che facevo musica mi son detto che forse era la roba giusta. Le persone dicono che sono bravo, non so dire… I miei genitori mi hanno una grandissima spinta a fare musica. Mi hanno sempre detto di studiare, non credevano potessi fare musica…”

Qui l’account Instagram ufficale di gIANMARIA.