Attesissimi nella seconda semifinale dell’Eurovision 2022, in onda stasera alle 21 in diretta, Il Volo si esibirà con il brano “You are my everything (Grande amore)”, la nuova versione del brano vincitore del Festival di Sanremo 2015 e che ha rappresentato l’Italia all’Eurovision Song Contest, classificandosi al secondo posto della finalissima. Ma, come anticipato ieri, Gianluca Ginoble è risultato positivo al Covid e quindi non potrà presenziare, dal vivo, sul palco della kermesse musicale.

Cantato alternando inglese e italiano, “You are my everything (Grande amore)” è un rifacimento a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “Grande Amore”. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Il ritornello resta in italiano e restituisce la canzone in una veste inedita, cucita appositamente per l’evento tv europeo.

Ieri, durante la conferenza stampa, era stata confermata la positività di Gianluca Ginoble direttamente da Claudio Fasulo, organizzazione e Risorse umane Rai:

“Sì, Gianluca è positivo ma stiamo cercando una soluzione per permettere la performance. Visto che cerchiamo sempre di cogliere opportunità dai problemi, speriamo di riuscire a organizzare qualcosa…”

Le voci parlano di una partecipazione di una presenza virtuale di Gianluca Ginoble che così potrebbe compensare la sua mancata presenza sul palco del Pala Olimpico di Torino.

Gianluca Ginoble potrà comunque consolarsi con i numerosi concerti insieme ai colleghi de Il Volo, in partenza dal 3 giugno 2022 all’Arena di Verona. Ecco tutte le date:

3 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” del 29 agosto 2021 all’Arena di Verona)

4 giugno 2022 all’Arena di Verona (recupero “10 Years – Live” 30 agosto 2021 all’Arena di Verona)

11 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 4 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

12 giugno 2022 al Teatro Antico di Taormina (recupero “10 Years – Live” del 5 settembre 2021 al Teatro Antico di Taormina)

29 giugno in Piazza Trento Trieste a Ferrara in occasione del Ferrara Summer Festival

21 luglio in Piazza Grande a Palmanova

24 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre Del Lago (LU)

26 luglio al Foro Boario di Ostuni (BR) in occasione dell’OSTUNI SOUNDTRACK FESTIVAL

28 luglio al Teatro Valle Dei Templi di Agrigento

2 settembre in Piazza della Loggia a Brescia

3 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza

15 dicembre 2022 al Pala Alpitour di Torino (recupero “10 Years – Live” del 16 ottobre 2021 e del 10 ottobre 2022 al Pala Alpitour di Torino)

17 dicembre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano (recupero “10 Years – Live” del 23 ottobre 2021 e del 3 ottobre 2022 al Mediolanum Forum di Assago, Milano)

23 dicembre 2022 al Palazzo dello Sport di Roma (recupero “10 Years – Live” del 20 ottobre 2021 e del 7 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma)