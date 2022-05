Aggiornamento 19.24 Claudio Fasulo, organizzazione e risorse umane Rai, in conferenza stampa, ha confermato la notizia emersa in queste ore su un cantante de Il Volo positivo al Covid:

“Sì, Gianluca è positivo ma stiamo cercando una soluzione per permettere la performance. Visto che cerchiamo sempre di cogliere opportunità dai problemi, speriamo di riuscire a organizzare qualcosa…”

Il Volo è attesissimo per la seconda serata dell’Eurovision 2022. Il trio, infatti, sarà ospite della semifinale di giovedì 12 maggio per interpretare, sul palco, “You are my everything (Grande amore)”, una nuova versione del celebre pezzo del 2015 con il quale hanno rappresentato l’Italia alla kermesse musicale nel 2015. Ma, proprio in queste ore, è uscita la notizia che rivela la positività al Covid-19 di uno dei tre componenti del gruppo.

L’annuncio è stato dato anche in diretta da Rosanna Cacio durante “La vita in diretta”. La giornalista era accanto ad Alessandro Cattelan per un primo bilancio sulla conduzione di ieri ed è stata proprio lei a confermare la notizia. Non si sa chi tra Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone sia risultato positivo ma questo crea interrogativi sulla loro presenza nella serata di domani, in diretta. Ci saranno solo due di loro? Verrà annullata? Ancora non si sa cosa verrà deciso in queste ore.

Come anticipato, Il Volo avrebbe cantato “You are my everything (Grande amore)”, alternando inglese e italiano, è un rifacimento a opera del Maestro Enrico Melozzi, della hit “Grande Amore”. Il Maestro ha sostituito i violini con le chitarre elettriche rivoluzionando l’arrangiamento e dando nuova vita a un brano che ha segnato la carriera de Il Volo. Il ritornello resta in italiano e si fonda con la lingua inglese per le altre parti del pezzo.

Vi terremo aggiornati sulle decisioni prese in merito alla presenza de Il Volo come ospiti della seconda semifinale dell’Eurovision 2022.

Nella loro performance dell’Eurovision Song Contest 2015, Il Volo indossava abiti scuri, con l’assoluta attenzione sulla canzone e sugli interpreti. Gli schermi LED sullo sfondo proiettavano immagini di colonne, statue e busti romani con grandi nuvole di fumo fluttuanti visualizzate durante il ritornello. L’illuminazione e i colori del palco erano più scuri all’inizio della canzone e si intensificavano con il progredire della performance. Al termine delle votazioni, l’Italia si è classificata al terzo posto con 292 punti dietro a Svezia e Russia, rispettivamente prima e seconda. L’Italia ha ricevuto 12 punti, il numero massimo di punti che un paese può dare a un altro paese, da ben nove paesi.