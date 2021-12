Gaia ha annunciato, via Instagram Stories, di essere positiva al Covid-19. La cantante, nelle scorse ore, ha svelato di averlo scoperto dopo uno dei numerosi tamponi di controllo fatto negli ultimi giorni. E ha sottolineato di aver avuto poche linee di febbre (già diminuite) e di aver pochi sintomi, da vaccinata:

Gaia ha poi aggiunto di voler cercare di approfittare di questo periodo di quarantena per riposare, meditare e pregare, invitando i fan ad essere prudenti e fare attenzione:

“Cercherò di sfruttare il tempo in quarantena per riposarmi, ringraziare per tutto ciò che la vita ogni giorno mi da, anche nei momenti più complessi, scriverò, mediterò e pregherò per tuttx affinché questo virus non metta in pericolo altre vite e ci lasci definitivamente andare avanti con i nostri percorso. Ricordiamoci che non siamo mai soli e che le nostre azioni si ripercuotono a catena anche sugli altrx, da chi amiamo a chi manco conosciamo. Nel bene e nel male. Vi amo e vi sento”