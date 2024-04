Scritto da Gaia stessa e prodotto da Bias, “Dea saffica” è un brano che nasce per celebrare le donne: il titolo, infatti, è un’ode all’universo femminile e vuole raccontare tutti gli opposti che coesistono nella Donna, esaltata dalla cantautrice in quanto creatura poeticamente contrastante e, inevitabilmente, perfetta così.

La canzone è il manifesto di Gaia per mettere in risalto i valori della Donna come l’amore, la sorellanza, la rabbia, la fertilità e il piacere. La femminilità è anche creatività e capacità di rinascere attraverso l’apertura a ciò che l’Universo offre. “Se ti apri all’Universo, Lei ti risponde”: è questo il messaggio che la cantante vuole trasmettere, sottolineando l’attitudine unica della Donna propensa a custodire, curare e cambiare, ma senza mai giudicare il prossimo.

A seguire potete leggere testo e significato, insieme all’audio e video della canzone. Gaia è stata ospite della puntata di Amici 23 in onda sabato 13 aprile 2024.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Dea Saffica” di Gaia.

Il testo di Dea Saffica

Ecco il testo della canzone Dea Saffica di Gaia.

Io non so chi tu sia

Ma mi hai spogliata con una parola

Sprechiamo tutta la saliva

Che ci è rimasta in gola

Mentre dolcemente stai girando Vetri sotto la pelle, pelle, pelle

Cambi le particelle del mio DNA

Mi hai strappato la sete, sete, sete

Bevo dalla tua bocca Sarò la tua dea saffica-ca-ca-ca-ca

Spogliami sotto la luna-na-na-na

È una storia karmica la nostra ma

Ci ha baciato la fortuna-na-na-na Farò tutto ciò che vuoi

A tua disposizione

Non andartene se puoi

Abbiamo ancora un paio d’ore per noi

Prima che inondi la stanza di inutili paranoie

Tu fatti cullare da me, sì, fatti cullare Vetri sotto la pelle, pellе, pelle

Cambi le particеlle del mio DNA

Mi hai strappato la sete, sete, sete

Bevo dalla tua bocca Sarò la tua dea saffica-ca-ca-ca-ca

Spogliami sotto la luna-na-na-na

È una storia karmica la nostra ma

Ci ha baciato la fortuna-na-na-na Guardami controluce

Ascoltami senza voce

Sussurrami i tuoi bisogni

Con te faccio sonni profondi che

Mi portano qua a non volere

Neanche più contare i giorni perché Sarò la tua dea saffica-ca-ca-ca-ca

Spogliami sotto la luna-na-na-na

È una storia karmica la nostra ma

Ci ha baciato la fortuna-na-na-na

Il significato della canzone Dea Saffica

Come raccontato dalla stessa Gaia, la canzone vuole raccontare tutti gli opposti che coesistono nella Donna, esaltata dalla cantautrice in quanto creatura poeticamente contrastante e, inevitabilmente, perfetta così. Diventa fonte di sazietà e di assoluto piacere

Vetri sotto la pelle, pelle, pelle

Cambi le particelle del mio DNA

Mi hai strappato la sete, sete, sete

Bevo dalla tua bocca

E il loro incontro diventa una storia di karma che si uniscono e si ritrovano

Sarò la tua dea saffica-ca-ca-ca-ca

Spogliami sotto la luna-na-na-na

È una storia karmica la nostra ma

Ci ha baciato la fortuna-na-na-na