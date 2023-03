Estasi (Sony Music Italy/Columbia Records) è il nuovo singolo di Gaia, disponibile da venerdì 24 marzo, che arriva dopo Alma, il secondo album di inediti della cantautrice italo brasiliana, progetto che racchiude tutte le sue anime musicali e i suoi mondi, e dopo il successo dei singoli Chega, doppio disco di platino, Coco Chanel, Cuore amaro e Boca feat. Sean Paul – primo singolo internazionale di GAIA – , certificati disco d’oro. Qui sotto potete leggere testo e significato e vedere il visual video del brano.

Gaia, Estasi, Ascolta la canzone e leggi il significato

Estasi, prodotto da ITACA (società fondata dal duo multiplatino Merk & Kremont) e da Benjamin Ventura, è un invito a prendersi il proprio tempo dalla frenesia della quotidianità, godendosi ogni singolo attimo: “mentre tutto corre io rallento”. Un brano energico dalle sfumature elettropop che trasmette tutte le sfaccettature della multiculturalità di Gaia, trasportandoci così nella profonda sperimentazione che contraddistingue il mondo artistico della cantautrice. Estasi abbraccia chi ascolta in una dimensione di leggerezza attraverso una melodia che resta impressa nella mente fin dal primo ascolto, e dispone di tutte le carte in regola per rientrare nelle prossime hit, lasciando così che la voce inconfondibile di Gaia ci possa accompagnare verso la prossima estate.

Gaia, Estasi, Testo canzone

Dentro di me, cercando

Lucidità nei momenti di estasi

Sono fuori per strada, non so dove mi trovo

Ho una chiave e una casa, mmm, preferisco il vuoto (Ti dirò)

Preferisco il sogno, come no, non hai visto intorno?

Io lo so di cos’ho bisogno (Di cos’ho bisogno)

Tempo, tempo

Mentre tutto corre, io rallento

Sento, sento

Quanta vita in un solo momento

E mi perdo dentro di me cercando

Lucidità nei momenti di estasi

Ho bisogno di godere

Consumare attimi di piacere

Come fosse naturale

Nei miei momenti di еstasi (Estasi, estasi)

Lucidità nei momenti di еstasi (Estasi)

Sono uscita dal fango come un fiore di loto

Vado controcorrente, voglio un vero trasporto

Cerco di arrivare al settimo cielo

Ah, come un viaggio astrale

Ma sono bloccata al settimo piano

Mhm, voglio solo urlare

E mi spoglio dell’ennesimo velo

Se mi lascio andare

Oltre il confine del corpo mi vedo

E mi perdo dentro di me cercando

Lucidità nei momenti di estasi

Ho bisogno di godere

Consumare attimi di piacere

Come fosse naturale

Nei miei momenti di estasi

Tempo (Estasi), tempo (Estasi)

Mentre tutto corre, io rallento (Lucidità nei momenti di estasi)

Sento (Estasi), sento (Estasi)

Quanta vita in un solo momento

E mi perdo dentro di me cercando

Lucidità nei momenti di estasi

Ho bisogno di godere

Consumare attimi di piacere

Come fosse naturale

Nei miei momenti di estasi (Estasi, estasi)

Lucidità nei momenti di estasi (Estasi)

Estasi, estasi

Lucidità nei momenti di estasi

Estasi, estasi

Come fosse naturale

Nei miei momenti di estasi