Fedez e Chiara Ferragni hanno condiviso, via Instagram Stories, il verdetto del tampone molecolare fatto recentemente. Il cantante e la moglie sono entrambi risultati positivi al Covid-19, come raccontato sui social:

“Come potrete facilmente intuire, io e la Ferri siamo positivi…

“Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri, ieri abbiamo fatto un molecolare il cui risultato è arrivato adesso, io e Fede siamo positivi, i bambini -non si sa come- per ora sono negativi…” ha spiegato Chiara, poco dopo, accanto al marito, sempre entrambi con la mascherina di protezione indossata.

“Motivo per il quale dobbiamo indossare la mascherine in casa tutto il giorno, non possiamo tenere la distanza più di tanto perché dovendoli accudire. Un situazione un po’ così, fortunatamente siamo asintomatici. La nostra priorità è che i bambini stiano bene. Speriamo continui così. So che molti di voi sono nella nostra stessa situazione, teniamoci compagnia a vicenda, sosteniamoci a vicenda”

Successivamente, in un altro video -questa volta da solo- il commento di Fedez (che ha da poco pubblicato il disco “Disumano“) sulla quarantena forzata, ovviamente da casa sua, dove dovrà rimanere per i prossimi giorni:

“Bilancio di questa situazione: c’è un lato positivo, farò il capodanno a casa, una grande conquista personale. Il lato tragicomico è che non ho una f0ttuta vita sociale e non esco quasi mai di casa… eppure eccomi qua. Lato r0ttura di cazz0, stare tutto il giorno con le mascherine in casa. E’ veramente una rottura di cazz0”

La notizia della positività al Covid-19 arriva a distanza di poche ore da quella di un altro cantante amatissimo dal pubblico, Jovanotti.

“Ieri avevo 38, oggi 37,2, dai va bene, poi sono vaccinato per cui… Vi mando un saluto, vi ringrazio, buone feste ragazzi!”

Se Lorenzo Cherubini ha raccontato di aver avuto la febbre per una sera insieme a un forte mal di gola, Chiara Ferragni e Fedez hanno invece sottolineato di essere completamente asintomatici.