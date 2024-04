Fireworks & Rollerblades è il disco di debutto in studio del cantautore americano Benson Boone, in uscita 5 aprile 2024 attraverso Night Street e Warner Records. Ad anticipare l’album è stato il singolo “Beautiful Things“, pubblicato il 18 gennaio 2024 e diventato un successo commerciale immediato: ha conquistato il secondo gradino della Billboard Hot 100 e il numero uno della UK Singles Chart. Insieme all’annuncio dell’album, è uscito anche un altro brano, “Slow it down“, un brano accompagnato dal pianoforte. A seguire tutte le anticipazioni sul disco.

Fireworks & Rollerblades, tracklist dell’album di Benson Boone

Intro Be Someone Slow It Down Beautiful Things Cry Forever and a Day In the Stars Drunk In My Mind My Greatest Fear There She Goes Hello Love Ghost Town Love of Mine Friend What Do You Want

Chi è Benson Boone

Prima ancora di “Beautiful Things”, Benson Boone, nell’ottobre 2023, ha pubblicato un altro pezzo, “Ghost Town”, nato mentre si trovava su un Uber.

“Fondamentalmente ho iniziato a scrivere musica circa 8 mesi fa. Ho fatto un viaggio a Los Angeles per la mia prima settimana di sessioni di scrittura ufficiali. Mentre andavo a quella primissima sessione, ero molto nervoso nel retro di un Uber, quando all’improvviso mi è venuta in mente l’idea della melodia! L’ho registrato su un memo vocale, l’ho fatta ascoltare ai ragazzi durante la sessione, e quella melodia è diventata il motivo del mio primo singolo “Ghost Town””

La canzone è stata inclusa nel disco di debutto del cantante. “Ghost Town” è entrata nelle classifiche di 13 paesi, inclusi gli Stati Uniti, nella Billboard Hot 100.

Il No ad American Idol

Ha iniziato a pubblicare video su TikTok e ha fatto un’audizione per la stagione 19 di American Idol su consiglio di un amico all’inizio del 2021. Sebbene fosse stato invitato ad avanzare alla settimana di Hollywood dello show, Boone si ritirò dallo show dopo essere arrivato nella Top 24 per seguire un altro percorso per la sua carriera.

Benson Boon ha attirato l’attenzione di Dan Reynalds

Ha attirato l’attenzione del frontman degli Imagine Dragons, Dan Reynolds, che ha fatto firmare a Boone per la sua etichetta discografica Night Street Records in collaborazione con Warner Records