Con la sua “Beautiful Things” ha dominato le classifiche internazionali e si è fatto conoscere al grande pubblico, Italia compresa. E Benson Boone ha inserito anche una tappa nel nostro Paese per promuovere il disco di debutto, “Fireworks & Rollerblades”, dal quale sono stati estratti anche i singoli “Slow It Down”, “Cry” e “In The Stars”. Appuntamento stasera, 20 giugno 2024, con il concerto a Ferrara – durante la rassegna del Ferrara Music Festival – per portare la sua musica dal vivo. A oggi l’artista conta 60 milioni di streaming mensili su Spotify e 16 milioni di follower sui propri canali social.

Come vi abbiamo già raccontato, Benson Boone è nato a Washington il 25 giugno 2002. I primi riscontri sono arrivati quando ha iniziato a pubblicare musica su TikTok. In seguito ha fatto un’audizione per American Idol ma si è ritirato dalla competizione, continuando comunque a guadagnare popolarità sui social. È stato notato da Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, per la sua etichetta Night Street Records. Il singolo di debutto di Boone, “Ghost Town”, è stato pubblicato nell’ottobre 2021, classificandosi in 16 paesi. Da allora sono usciti “In the Stars” e “Beautiful Things”, l’ultimo dei quali ha raggiunto la vetta della UK Singles Chart nel Regno Unito. Il suo album di debutto, Fireworks & Rollerblades, è uscito il 5 aprile 2024.

A seguire le informazioni sulla scaletta del concerto in programma giovedì 20 giugno 2024.

La scaletta e l’ordine delle canzoni di Benson Boone a Ferrara, 20 giugno 2024

Intro

Be Someone

Coffee Cake

There She Goes

Drunk In My Mind

Cry

Hello Love

Slow It Down

What Was

Friend

Forever and a Day

My Greatest Fear

Pretty Slowly

In the Stars

Love of Mine

GHOST TOWN

What Do You Want

Beautiful Things

Il concerto inizierà alle 21,30 in Piazza Trento Trieste a Ferrara.

Biglietti per Benson Boone a Ferrara

Sono ancora disponibili biglietti Posto Unico in piedi a 67.68 euro e nella zona Golden Circle a 104,59 euro. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.