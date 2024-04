Cry è una canzone di Benson Boone tratta dal suo album Fireworks & Rollerblades che prende il titolo dal verso “like two fireworks tied to a roller blade” della canzone “Hello Love”. Non solo ha ispirato il titolo dell’album, ma è anche una metafora della vita che sta vivendo. Gli ultimi due anni sono stati incredibilmente eccitanti, poiché la sua carriera musicale è decollata a un ritmo rapido, ma allo stesso tempo sono stati caotici, mentre imparava a trovare un equilibrio nella sua nuova realtà. L’album è una montagna russa di emozioni legate alla vita personale di Boone. Il disco è uscito venerdì 5 aprile 2024.

A seguire potete leggere testo, significato e traduzione insieme all’audio del brano.

Clicca qui per ascoltare “Cry” e vedere il lyric video della canzone.

Il testo della canzone “Cry” di Benson Boone.

I tried to hide it through the silence while I played along

I’m welling up behind my eyelids when I’m holding on

To the reigns, so badly I hate it

And I wish that all of—

Nah, nah, nah, that doesn’t feel right

Maybe, uh, speed it up

Yeah, that’s nice

I really hate the way you think that you can get away

By blaming all your stupid problems on your mental state

I’m tired of burnt-out lies, oh

Ooh

You think you know me, but you hardly even know yourself

I’d bite my tongue and let you think I only wish you well

I don’t, I know you know it

Ooh

And I’m tired of letting someone get the bеst of me, so go ahead and

Cry, cry

Go ahead and ruin somеone else’s life

Cry, cry

Go bug somebody else, so I can sleep at night

Mmm, you’re more narcissistic than anybody in Hollywood

You’re not a misfit, don’t keep sayin’ you’re misunderstood

I’m tired, oh, I’m so tired, oh

Ooh

And maybe you’re the honest type

And it’s been me the whole damn time

I should really try to calm my mind and see things from your side

Or, maybe you can

Cry, cry

Go ahead and ruin someone else’s life

Cry, cry

Go bug somebody else so I can sleep at night

Cry, cry

Go ahead and ruin someone else’s life

Cry, cry

And I’m tired of letting someone get the best of me, so go ahead and

Cry, cry

Go ahead and ruin someone else’s—