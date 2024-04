Una delle canzoni di maggior successo del mese di marzo 2024 è sicuramente “Beautiful Things” di Benson Boone. Il brano è stato pubblicato il 18 gennaio 2024 tramite Night Street Records e Warner Records come singolo principale del suo album di debutto in studio, Fireworks & Rollerblades, in uscita il 5 aprile 2024. La canzone è stata scritta da Boone insieme a Jack LaFrantz ed Evan Blair, e prodotta da quest’ultimo. Il pezzo si è spinto fino ai primi gradini della Billboard Hot 100, conquistando la vetta in Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Nuova Zelanda e Norvegia. In Italia, ad oggi, è arrivato al 18esimo posto.

La traccia è una “ballad sul significato della vita” nella quale Boone parla della gratitudine per la vita, dell’amore e della “volatilità della felicità”. Una voce potente, in grado di trasmettere diverse emozioni nelle sfumature del sound, tra senso di perdita e amore assoluto.

Chi è Benson Boone?

Benson Boone è nato a Washington il 25 giugno 2002. I primi riscontri sono arrivati quando ha iniziato a pubblicare musica su TikTok. In seguito ha fatto un’audizione per American Idol ma si è ritirato dalla competizione, continuando comunque a guadagnare popolarità sui social. È stato notato da Dan Reynolds, frontman degli Imagine Dragons, per la sua etichetta Night Street Records. Il singolo di debutto di Boone, “Ghost Town”, è stato pubblicato nell’ottobre 2021, classificandosi in 16 paesi. Da allora sono usciti “In the Stars” e “Beautiful Things”, l’ultimo dei quali ha raggiunto la vetta della UK Singles Chart nel Regno Unito. Il suo album di debutto, Fireworks & Rollerblades, uscirà il 5 aprile 2024.

Questo è il suo account Instagram.

Questo l’account Tik Tok di Benson Boone.

Perché ha lasciato American Idol?

Il cantante ha partecipato alla 19esima stagione di American Idol, nel 2021. Dopo la sua audizione, la pop star Katy Perry, che era un giudice dello show, ha detto al cantante: “Ti vedo vincere American Idol, se vuoi” (qui il video).

Nonostante fosse propenso a vincere e ad arrivare effettivamente alla Top 24, Boone lasciò lo show prima di arrivare alla conclusione del suo percorso nel talent show.

In un’intervista con il podcaster americano Zach Sang, ha spiegato la sua scelta:

“Il motivo per cui ho lasciato American Idol è perché volevo fare musica. Ho deciso che volevo fare musica e non voglio che la gente dica: “Oh Benson Boone”. American Idol lo ha fatto esplodere. Lui viene da questo. Voglio essere Benson Boone perché scrivo grandi successi e loro adorano la mia musica. Ecco perché ho smesso.”