Beautiful Things è una canzone di Benson Boone, cantautore americano. È stato pubblicato il 18 gennaio 2024 tramite Night Street Records e Warner Records. Il brano è stato scritto dallo stesso Boone insieme a Jack LaFrantz ed Evan Blair, e prodotto da quest’ultimo. Ha raggiunto il numero uno in Austria, Canada, Repubblica Ceca, Norvegia, Svizzera e Regno Unito.

Benson Boon ha iniziato ad essere popolare grazie ai video che aveva pubblicato TikTok e nel 2021 ha partecipato ai casting della diciannovesima edizione di American Idol. Promosso alla fase prevista a Hollywood, Boone ha scelto di lasciare lo show per concentrarsi maggiormente sulla sua carriera. Fu Dan Reynolds degli Imagine Dragons a fargli firmare un contratto discografico con la sua etichetta Night Street in collaborazione con la Warner Records. Il 15 ottobre 2021 ha condiviso il suo singolo di debutto Ghost Town, che ha raggiunto la prima posizione nella chart norvegese, la top ten in quella danese ed è entrato anche nella Billboard Hot 100.

Clicca qui per vedere il video ufficiale di “Beautiful Things” di Benson Boone.

Ecco il testo di Beautiful Things di Benson Boone.

For a while there, it was rough

But lately, I’ve been doin’ better

Than the last four cold Decembers I recall

And I see my family every month

I found a girl my parents love

She’ll come and stay the night, and I think I might have it all

And I thank God every day

For the girl He sent my way

But I know the things He gives me, He can take away

And I hold you every night

And that’s a feeling I wanna get used to

But there’s no man as terrified as the man who stands to lose you

Oh, I hope I don’t losе you

Mm, please stay

I want you, I need you, oh God

Don’t take

Thеse beautiful things that I’ve got

Please stay

I want you, I need you, oh, God

Don’t take

These beautiful things that I’ve got

Oh, ooh

Please don’t take

I found my mind, I’m feelin’ sane

It’s been a while, but I’m finding my faith

If everything’s good and it’s great, why do I sit and wait ‘til it’s gone?

Oh, I’ll tell ya, I know I’ve got enough

I’ve got peace and I’ve got love

But I’m up at night thinkin’ I just might lose it all

Please stay

I want you, I need you, oh God

Don’t take

These beautiful things that I’ve got

Oh, ooh

Please stay

I want you, I need you, oh God

I need

These beautiful things that I’ve got