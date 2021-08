Continua la saga Salmo-Fedez, nata sabato scorso, 14 agosto 2021, dopo il concerto improvvisato di Salmo ad Olbia. L’esibizione del cantante, che ha attirato (e ammassato) centinaia di persone intorno al palco del suo live, ha scatenato più che comprensibili reazioni di critica e numerose polemiche. Oltre ai commenti social, anche Fedez e Alessandra Amoroso hanno chiesto spiegazioni su quanto accaduto ma proprio tra i due rapper è nata una sorta di botta e risposta virtuale che ha portato Salmo, nelle scorse ore, a rispondere duramente a Fedez, ammettendo di non avere “particolare simpatia” nei suoi confronti. E adesso, puntuale, ecco la replica di Fedez, sempre via Instagram Stories.

Dopo un “facepalm” come emoji, Fedez ha iniziato il discorso così:

“Non mi ha stupito che tu non abbia rispettato le regole, mi ha stupito che tu non abbia rispettato le persone. Tutto è politica quando coinvole la vita e il lavoro dei cittadini, quindi mi dispiace dirtelo caro Salmo, ma quello che hai fatto è politica, e per di più della peggior specie”

Poi, continua:

“Se dopo che hai compiuto 18 anni, ti senti ancora in dovere di fare le [email protected] solo perché le fanno anche gli altri, è molto grave. Visto che ti chiedi se stai discutendo con un artista o con un politico, ti rispondo: stai discutendo con un adulto. Contribuire ad alzare il livello di rischio sanitario di una regione sostenendo pure di farlo per aiutarla non fa di te un artista, da di te un narcisista e anche del tipo più pericoloso, perché evidenzia che in te mancano l’empatia e la maturità necessarie per proteggere la collettività. Prenditi le tue responsabilità, sei adulto e vaccinato (spero)“

Fedez poi chiede a Salmo di raccontare cosa ha in mente per sostenere la Sardegna, parlando dell’impossibilità, in tempi brevi, di piantare ulivi:

Bene, ora che ci hai spiegato come hai preso per il culo la tua città e la tua isola, ora, finalmente, ti va di dirci cosa farai per sostenerla? Ho cercato di spiegarti che donare 10mila ulivi può essere utile in questo momento. E’ un’idea che come sai ho avuto anche io in precedenza, ma confrontandomi con Treedom- che pianta ogni giorno alberi in tutto il mondo- ho scoperto che purtroppo ci vorranno almeno 5 anni prima che si possa piantare sulle terre bruciate della Sardegna. Ma tu ovviamente non mi hai ascoltato, perché ti sto sul cazz0.

Infine, l’accusa finale con citazione del suo “non sei un artista, sei un politico” in una ‘nuova versione’: