Ambizione è il terzo album di Lele Blade, pubblicato lo scorso 17 settembre, che ha debuttato direttamente nella top 10 degli album più venduti in Italia. In occasione dell’uscita dell’album, noi di Soundsblog abbiamo intervistato il rapper napoletano.

Lanciato da Just For Fun, il singolo che vede la partecipazione di Yung Snapp, non solo come produttore ma anche come rapper, uno dei brani più ascoltati di Ambizione è sicuramente Extendo, canzone che vede la partecipazione di Paky, rapper napoletano che, negli ultimi due anni, ha collaborato, tra gli altri, anche con Marracash, Gué Pequeno e Tedua.

Di seguito, trovate il testo di Extendo. Cliccando qui, potete ascoltare la canzone.

Extendo: il testo

Full clip extendo

Blue wave commando

Tu già saje da ‘do vengo, bro

Faccio ‘o Rettifilo ‘int’o Panthom

Tiene ‘o fierro, Nintendo

Voglio sulo big bankroll

Chisto ha ditto che vò fá nu feat

Si nun parla ‘e sorde, no entiendo

Stammo up, fra’, tu no accusa

Up, fra’, tu no accusa

Taglio ‘e deta comme ‘a Jakuza

Mafia comme ‘a Yakuza

Full clip extendo

Tu già saje da ‘do vengo

Fra’, nun parlà assaje ca t’appengo.

Tengo nu GMT-Master Batman

‘Int’a city me sento Bruce Wayne

Tony c”o classico Burberry Tartan

Amò, simmo ‘e cchiù serie ‘int’o game

No pain, no gain

Chisto s’atteggia da matina a sera

Ha pigliato ‘a vita pe nu videogame

Fra’, me faje rirere

Nun tiene ‘a faccia ‘e chi porta nu chilo ‘e coca ‘int’o K-Way

Nun tenimmo maje probleme cu nisciuno

Ce sanno tutte quante, è sempe tutto ok

Saje ca ‘int’a zona mia ce sta chi scenne

C”o Kalash e ‘a barba, fra’, Saddam Hussein

Una chiamata, fra’, we make it rain

Tu tu tu tu, we make it rain

Facimmo chiovere ‘ncuoll’a ‘sti vrenzole

‘E facimmo ‘nfonnere.

Full clip extendo

Blue wave commando

Tu già saje da ‘do vengo, bro

Faccio ‘o Rettifilo ‘int’o Panthom

Tiene ‘o fierro, Nintendo

Voglio sulo big bankroll

Chisto ha ditto che vó fá nu feat

Si nun parla ‘e sorde, no entiendo

Stammo up, fra’, tu no accusa

Up, fra’, tu no accusa

Taglio ‘e deta comme ‘a Jakuza

Mafia comme ‘a Yakuza

Full clip extendo

Tu già saje da ‘do vengo

Fra’, nun parlà assaje ca t’appengo.

Full clip con l’extendo, bad bitch con le extension

Un solo click e ti spengo, muori, non è PlayStation

Dopo non hai altri checkpoint,

Nun parlà assai che ti appendo, sotto casa ti attendo

È inutile che ti atteggi, fossi in te, starei attento,

Sto con Lele Blade, metto tre tro*ette a triangolo

Beyblade, gira attorno a me, qui da me c’è un pusher a ogni angolo

In bocca sua dieci palline, sputapalline, è uno scoiattolo

In testa a me non più angeli, sono tutti da quell’altro.

Full clip extendo

Blue wave commando

Tu già saje da ‘do vengo, bro

Faccio ‘o Rettifilo ‘int’o Panthom

Tiene ‘o fierro, Nintendo

Voglio sulo big bankroll

Chisto ha ditto che vó fá nu feat

Si nun parla ‘e sorde, no entiendo

Stammo up, fra’, tu no accusa

Up, fra’, tu no accusa

Taglio ‘e deta comme ‘a Jakuza

Mafia comme ‘a Yakuza

Full clip extendo

Tu già saje da ‘do vengo

Fra’, nun parlà assaje ca t’appengo.