E’ uscito venerdì 17 settembre, il nuovo album di Lele Blade, “Ambizione” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), disponibile in streaming e digitale.

Ambizione, il nuovo album di Lele Blade: tracklist

Tredici le tracce contenute in questo nuovo lavoro discografico, che vantano la partecipazione di colleghi della scena hip hop napoletana e non solo: Paky, Ernia, Yung Snapp, Geolier, Vale Lambo e MV Killa. Qui sotto potete leggere la tracklist:

Ambizione Extendo (feat. Paky) Gangsta Party Sextape Sul A’ Mia (feat. Ernia) Just For Fun (feat. Yung Snapp) Chello Che Vuò (feat. Geolier) Me Gusta Million Dollar Pussy Serpenti (feat. Geolier) North Face (feat. Vale Lambo & Yung Snapp) Tu Si A Droga Pe Me (feat. MV Killa) Resta

Ambizione, il nuovo disco di Lele Blade: significato e dichiarazioni

Con questo album Lele Blade supera l’utilizzo di immaginari fantastici e ambientazioni mitiche che hanno caratterizzato la sua produzione fino ad ora: in “Ambizione” il rapper mira a portare l’ascoltatore nell’immaginario e nella vita dell’artista, con tutte le sfaccettature e le insidie che la caratterizzano. Il significato della parola ambizione porta con sé una valenza positiva e una negativa ed è proprio questo dualismo che il rapper cerca di raccontare attraverso la sua musica:

“Ambizione è senso di partenza e mai di arrivo, una costante ricerca della perfezione che può derivare solo da un migliorarsi in modo costante e puntuale. Ambizione è l’arrivo di una scalata che non finirà mai, che porta con sé storie, sentimenti e passioni vere, raccontate in musica.”

“Ambizione” è stato anticipato dal singolo “Just for Fun” feat. Yung Snapp, che ha sancito l’inizio della collaborazione del rapper con Sony Music Italy, accompagnato dal relativo video diretto da Claudio Vitiello.

Lele Blade, intervista video

Abbiamo intervistato Lele Blade proprio in occasione del rilascio del suo nuovo disco, Ambizione. Abbiamo parlato con lui delle collaborazioni presenti, della scelta del titolo e della cover (molto potente) dell’album.

E’ uscito “Ambizione” il nuovo disco, Mi racconti la lavorazione del disco, quando è nato?

Ho cominciato a lavorarci tipo un anno e mezzo fa. Il primo pezzo risale a quel periodo. Era pronto già prima ma col periodo Covid ho dovuto pensare di rimandarlo automaticamente. Non potevo stare con le mani in mano, ho scritto altri pezzi ed è diventata anche una cosa nuova.

Ci sono molto featuring nei pezzi del disco, Mai casuali, scelte ragionate…

Sì, per chi ci conosce, la maggior parte dei feat li ho fatti con i ragazzi della mia squadra con i quali lavoro sempre. La scelta di Paki e di Ernia è legata al fatto che mi piacciono molto come artisti. Li vedevo perfetti per quei brani…

Ambizione ha una valenza positiva o positiva, come hai sottolineato. Mi ha colpito il titolo e la cover del disco. E’ efficace…

Tutto è collegato. Ho pensato prima alla copertina e poi al nome dell’album, preso dalla prima traccia del disco. Con i serpenti volevo raffigurare proprio le insidie, i personaggi ambigui. Averli sulle spalle raffigura l’averli addosso ma io, se osservi bene l’immagine, sono fermo verso un obiettivo. E proprio nonostante tutto questo, punto dritto alla mia ambizione.

Il peso sulle spalle… Quanto ci è voluto ad avere le spalle larghe e forti?

Ci siamo ancora lavorando, bisogna avere le spalle forti, bisogna lavorare sulle spalle tutti i giorni. Si presenta sempre qualcosa di nuovo, cose belle, brutte, ogni giorno si impara e non si finisce mai di diventare più forti.

Qui sopra la video intervista integrale al cantante.

Biografia

Alessandro Arena, questo il vero nome di Lele Blade, è nato a Casoria, in provincia di Napoli, il 6 giugno 1989. Da sempre appassionato di musica hip hop, ha fatto parte di diversi collettivi, come gli Ufo Rap Team e i 365 Muv, ma arriva al successo a livello nazionale all’interno del duo Le Scimmie insieme a Vale Lambo. Nel 2018 esce il suo primo album al di fuori di un collettivo, “Ninja Gaiden”, composto da 13 tracce e diversi featuring, fra cui Geolier, CoCo e MV Killa. Nel 2019 firma con BFM Music, etichetta di Luchè e Chiummariello ed esce il suo secondo album solista, “Vice City”, prodotto da Yung Snapp e con altre collaborazioni importanti tra cui Gemitaiz e lo stesso Luchè. A giugno di quest’anno esce il singolo “Just for Fun” feat. Yung Snapp, che sancisce l’inizio della collaborazione con Columbia Records Italy/Sony Music Italy. Lele Blade ha collezionato ad oggi 187 milioni di streaming totali audio e video.