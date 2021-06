Dopo il singolo Night Club, pubblicato lo scorso gennaio insieme ad Enzo Dong, e dopo la partecipazione, come ospite, insieme a Gigi D’Alessio, alla 71esima edizione di Sanremo, Lele Blade, per quanto riguarda il 2021, ha pubblicato un nuovo singolo dal titolo Just For Fun, disponibile dal 25 giugno.

Just For Fun vede la partecipazione di Yung Snapp, non solo come produttore ma anche come rapper. Yung Snapp è il producer de Le Scimmie, il duo composto da Lele Blade e Vale Lambo. Insieme a MV Killa e Niko Beatz, Vale Lambo, Lele Blade e Yung Snapp fanno parte anche del collettivo SLF (Siamo La Fam).

Just For Fun, singolo che è nato da un freestyle pubblicato sui social con la didascalia “Just For Fun” e, successivamente, trasformato in una traccia vera e propria, è una prima anticipazione del prossimo album in studio di Lele Blade.

Di seguito, trovate il testo di Just For Fun. Cliccando qui, potete vedere il video ufficiale.

Lele Blade, Yung Snapp – Just For Fun: il testo

Yeah, fratmo tene doje Revolver ‘int’o bomber

Ogne buco, fra’, è nu tunnel ‘int’o Moncler

Tutt”a nuttata, fra’, sott’effetto, homie, fuck that

Vò sulo na vita perfetta, money, ass fat

‘Int’a na Diablo, moreno d’invidia, frate, vanno fore

‘O juorno aroppo tiene ‘a faccia lloro sotto o c*lo

Vengo da addò si faje ‘a malavita e po te fanno fore

‘O juorno aroppo tiene nu ritratto ‘nfaccia o muro

È overo, fresh, ah

Frisco, pare ca mo so’ asciuto, fresh out

Stuto ‘a scena, black out

Tranquillo, nun te flashà

Si te vulevo fa’ fore, già stive face down

Ricco comme ‘o pascià, te chiammo si aggi”a piscià.

Tengo a nu cumpagno ca fa ‘e ‘nciarme dint’a Nissan

‘Sta serata m’è custata a millie comme ‘o Richard

M’aggi”a fa na Chevy circhie vintequatto, Corvette

Si me chiede ‘o nummero, ce dongo chillo ‘e l’Iban.

Yeah, yeah

SLF squad shit, yeah

Sneezy Montana, yeah

Lele Kawasaki, yeah

L’iPhone che sona ogne sicondo

‘Mmiezz’a via ce fanno catcalling

Je nn”a penzo proprio si se ‘nfonna

Sto parianno, just for fun, bitch.

SLF mafia in this, bitch

6ix9ine, fanno ‘e criminale, ma so’ snitch

We shine, ‘o profilo basso comm”e ninja

Fra’, we fly ‘int’a nu classe C tremila grigio

So’ crisciuto cu Raekwon Chef e Ghostface

Sempe ‘mmiezz’a via, AirForce bianca e North Face

Armand de Brignac Rosé, brindo cu ll’Ace

Fra’, nun t’atteggià ‘int’a villa ‘e Scarface.

Fra’, t’he fatto bianco comm”a maionese

Tengo ‘e sbirre areto, man, I did the race

Me piaceno l’hentai comm”e giapponese

Pecché alluccano assaje

Po m’aggio fa na villa, diece poste ‘int’o garage

Voglio sta’ tranquillo, ‘int’a l’armadio nu Kalash

Voglio sta’ profilo basso, tuta camouflage

Voglio sta’ sfunnato ‘e sorde ‘nziem’a ll’entourage.

Yeah, yeah

SLF squad shit, yeah

Sneezy Montana, yeah

Lele Kawasaki, yeah

L’iPhone che sona ogne sicondo

‘Mmiezz’a via ce fanno catcalling

Je nn”a penzo proprio si se ‘nfonna

Sto parianno, just for fun, bitch.

L’iPhone che sona ogne sicondo

‘Mmiezz’a via ce fanno catcalling

Je nn”a penzo proprio si se ‘nfonna

Sto parianno, just for fun, bitch

Sto parianno, just for fun, bitch

Sto parianno, just for fun, bitch.