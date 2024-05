Clima sempre più disteso a Malmö per l’Eurovision Song Contest 2024: a poche ore dalla Grand Final a 25 dopo la squalifica di Joost Klein (Paesi Bassi) e dopo il ritiro di Alessandra Mele dal ruolo di portavoce della Norvegia nella votazione di stasera, arrivano anche le accuse di Bambie Thug contro i commentatori della tv pubblica israeliana Kan. Alla rappresentativa irlandese, infatti, è stato fatto notare il commento trasmesso da Kan durante la loro esibizione nella Prima Semifinale di martedì 7 maggio: Bambie Thug chied*, quindi, l’intervento dell’EBU verso chi non rispetta le regole dell’Eurovision Song Contest e chiedendone, di fatto, l’eliminazione. Un po’ tardi, a questo punto, visto che l’oggetto della protesta sarebbe il comportamento della tv pubblica e non di membri della delegazione a Malmö. Ma la situazione sta precipitando: la rappresentanza irlandese non ha preso parte alla prova generale della Finale in corso questo pomeriggio per un problema non meglio specificato. Ma andiamo con ordine.

Le accuse di Bambie Thug alla tv di Israele

Stando a quanto riportato dalla RTE, la tv pubblica irlandese, ad aver colpito Bambie Thug sono stati i commenti che hanno accompagnato l’esibizione. In primis, i commentatori della Kan avrebbero messo in guardia il pubblico tv, invitando a prestare attenzione ai più piccoli, perché quella su Doomsday Blue sarebbe stata l’esibisione più spaventosa della serata.

“Ci saranno molti sortilegi, magia nera e abiti dark, simboli satanici e bambole voodoo, come se fossimo in Cats Square a Gerusalemme nella metà degli anni ’90… Inoltre amano parlar male di Israele. Ma ne parliamo dopo [l’esibizione]. Prepariamoci alle maledizioni”

hanno detto i commentatori, mettendoci dentro le posizioni a sostegno della causa palestinese contro le azioni del governo israeliano. ci sono stati riferimenti anche a polemiche in patria e all’identità non binaria dell’artista. RTÉ ha sbobinato e tradotto l’intero scambio (l’integrale qui):

Commentatore 1: “Comunque anche in Irlanda si è registrata qualche polemica sulla canzone. C’è stata petizione contro Bambie Thug da parte di chi sostiene che stiano prendendo in giro la cultura irlandese” Commentatore 2: “Hai usato il “loro”, visto che Bambie Thug vuole che sia usato il plurale vista l’identità non binaria”. Commentatore 1: “Inoltre a loro piace parlare male di Israele. Ma di questo possiamo parlare più tardi. Prepariamoci alle maledizioni” Commentatore 1: “Wow, è un concorrente molto strano rispetto a quello cui l’Irlanda ci ha abituato”.

La reazione di Bambie Thug

Intervistat* da RTÉ News, Bambie Thug h* dichiarato di essere pien* di rabbia e ancora più motivat* a spingere nell’esibizione della Grand Final.

“C’è molta più rabbia e determinazione adesso. E c’è tanta rabbia perché ad altri viene permesso di partecipare pur infrangendo le regole dell’EBU. Un tamburo di guerra batte forte dentro e fa sì che si spinga ancora di più questa sera, più di quanto si sia mai fatto prima”.

La risposta di EBU

Non risulta che RTÉ abbia protestato ufficialmente con la KAN né che ne abbia chiesto a nessun titolo l’esclusione di Israele dalla competizione. Da parte sua l’EBU, mai tanto nell’occhio del ciclone come quest’anno, ha dichiarato di aver parlato con la KAN a proposito di quanto successo e di aver ribadito quanto sia importante che tutti i commentatori rispettino tutti gli artisti in gara e che ci si attenga alle regole dell’evento.

Bambie Thug salta la prova generale della Grand Final

In tutto questo, però, Bambie Thug non er* sul palco della Malmö Arena per le prove generali della Finale di questa sera. In un messaggio diffuso sui social network, si legge:

“C’è stato un problema mentre stavamo aspettando di salire sul palco per la prova della parata delle bandiere per il quale ho sentito l’urgenza di richiamare l’attenzione dell’EBU. L’EBU ha preso molto seriamente quanto successo e abbiamo discusso su come dovessimo comportarci. Questo ha fatto sì che perdessi le prove generali. Sono davvero dispiaciuta per i fans che erano venuti a vedermi. Spero di vederci questa sera sul palco”.

Dal canto proprio, gli organizzatori di Eurovision 2024 hanno giustificato l’assenza dell’artista:

“Bambie Thug ha saltato la terza prova generale, ma è stata usata la registrazione fatta nella seconda prova generale. L’ha persa a causa di un problema di cui stanno discutendo EBU e gli organizzatori dell’evento. Speriamo che questa situazione si risolva in tempi brevi e che Bambie Thug possa esibirsi nella Grand Final come previsto”.

Nessuno è sceso in dettagli. Non si capisce cosa stia succedendo.

È attualmente in corso un ‘gabinetto di crisi’ a Malmö… e non è uno scherzo.