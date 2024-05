Alla fine della seconda semifinale di Eurovision 2024, in onda su Rai 2 giovedì 9 maggio, sono apparsi in sovraimpressione i risultati del televoto italiano. Come si sa, il regolamento di Eurovision impedisce ai paesi in gara di votare per se stessi, tanto più in una semifinale, considerato che l’Italia – in quanto Big Five – è già automaticamente qualificata alla finalissima del sabato.

Come d’abitudine per il televoto nei programmi italiani, sono state diffuse le percentuali del televoto. A memoria, però, non è mai successo che le percentuali di televoto fossero pubblicate prima della finale: si tratta di una procedura non prevista dall’organizzazione dell’Eurovision, visto che la competizione è ancora in corso. Anche durante Sanremo non vengono svelati i dati intermedi, ma solo classifiche parziali fino alla domenica, quando invece si procede alla diffusione di un dato più ampio (anche se non dettagliatissimo, diciamocelo).

🇮🇹 Italian broadcaster Rai has accidentally revealed their televoting percentages during tonight's #Eurovision semi-final. [🎥 Rai] pic.twitter.com/cykJlZt4Qr — ESC Discord (@ESCdiscord) May 9, 2024

Comunque sia, ecco le percentuali dei voti registrati in Italia (e spicca quel 40% a Israele):

Israele: 39,31% Paesi Bassi: 7,32% Albania: 6,68% Georgia: 6,64% Svizzera: 6,03% Armenia: 5,83% Grecia: 5,29% San Marino: 3,54% Danimarca: 2,93% Lettonia: 2,91% Austria: 2,84% Estonia: 2,8% Repubblica Ceca: 2,48% Malta: 2,19% Belgio 1,68% Norvegia 1,55%

Con la seconda semifinale di questa sera, il pubblico europeo e internazionale ha quindi deciso i 20 finalisti che si uniranno ai Big Five e alla Svezia nella finalissima di sabato 11 maggio. In quell’occasione si terrà conto anche dei voti delle delegazioni internazionali, con i punti assegnati live in collegamento.