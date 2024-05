Eurovision 2024, la Grand Final incorona il vincitore di questa difficile 68esima edizione: Nemo con The Code

Eurovision 2024, vince la Svizzera con Nemo e The Code

Eurovision 2024 ha il suo vincitore: la vittoria va alla Svizzera con Nemo e la canzone The Code. Alla fine di una edizione particolarmente tesa, è stat* Nemo a vincere, superando nei voti Francia e Croazia. Angelina Mango per l’Italia si è classificata settima, con un buon bilanciamento tra critica e pubblico.

“Spero che l’ESC possa mantenere la sua promessa e continui a sostenere la pace e la dignità di ogni persona” ha detto Nemo ritirando il premio dalle mani di Loreen, E adesso tutti in Svizzera, paese neutrale per definizione. Qualcosa vorrà dire..

Eurovision 2024, La classifica finale

Il Televoto nella Grand Final

Il televoto ha assegnato zero punti alla Gran Bretagna, ancora una volta. Croazia ha avuto dal televoto 337 punti, Israele ha ricevuto 323 punti al televoto; 307 per l’Ucraina; 135 quelli per l’Irlanda; l’Italia ha ricevuto 104 punti; la Francia chiude con 227 punti dal televoto.

Il voto delle Giurie Nazionali

Il voto delle giurie nazionali ha premiato la Svizzera con 365 voti, con la Francia al secondo posto a 218, la Croazia a 2010 e l’Italia a 164, con l’Ucraina a chiudere la Top Five a 146.

Nemo broke the Code (e il trofeo)

Al termine dell’emozionata e travolgente esibizione post vittoria, Nemo ha preso il trofeo e lo ha agitato un po’ troppo… Quando lo ha appoggiato, con forse troppa energia dettata dall’adrenalina, il trofeo di cristallo si è spezzato in due parti, con tanto di rumore entrato nel microfono. Poco importa. La vittoria di Nemo, la sua energia, la sua voce e l’eleganza della sua performance era quello che ci voleva in questa difficile edizione di Eurovision.