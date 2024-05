Eurovision Song Contest 2024, Alessandra Mele (Spokesperson Norvegia) si ritira

Ancora caos all’Eurovsion Song Contest 2024 nelle ore che precedono la finale di questa sera. Dopo la squalifica dell’artista rappresentante dei Paesi Bassi e il nuovo caso riguardante l’Irlandese Bambie Thug scagliata contro la partecipazione di Israele all’ESC, ora è la volta della Norvegia che, tramite l’emittente norvegese NRK, ha appena informato la stampa che stasera Alessandra Mele (quinta classificata con “Queen of the kings” all’ESC 2023) non presenterà più i punti della giuria norvegese.

E’ il sito Dagbladet a riportare la notizia citando le situazioni problematiche che attanaglia l’Eurovision di quest’anno.

Al suo posto, secondo quanto si legge dal profilo Twitter di ESCDiscord, dovrebbe esserci la giornalista Ingvild Helljesen (ma si tratta di un’ipotesi). Non sono stati forniti ulteriori dettagli su questa scelta.

IN AGGIORNAMENTO