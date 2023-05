La lunga settimana dell’Eurovision Song Contest 2023 prosegue. Questa sera 11 maggio il palco della Liverpool Arena si rianimerà di colori, spettacolo e – soprattutto – musica per la seconda semifinale. Soundsblog la seguirà in diretta.

Martedì – dopo la semifinale 1 – ci siamo lasciati con il punto della situazione fra gioie regalate da una Loreen in forma smagliante e i dolori di una regia che sarebbe dovuta essere all’altezza della magnificente BBC, mentre invece ci siamo ritrovati un inaspettato mesto risultato. Alla seconda si può solo che migliorare, allora crediamoci.

Scaletta seconda semifinale Eurovision 2023 dell’11 maggio

Stasera sarà la volta di altri 16 Paesi pronti a gareggiare per guadagnarsi il posto nella Grand Final di sabato 13 maggio, si andranno ad aggiungere agli altri 10 qualificati dalla prima semifinale. Ricordiamo che sabato l’Italia partecipa di diritto insieme alle altre Big Five (Francia, Germania, UK, Spagna) e al paese organizzatore, ovvero l’Ucraina ‘ospitato’ dalla Gran Bretagna come sappiamo per via della guerra.

Anche in questo caso l’ordine di esibizione è stato già sorteggiato e corrisponde al codice per il televoto. Se i piatti forti sembrano esser stati tutti svelati nella prima semifinale, la seconda non vuole sfigurare. L’Austria con Teya e Salena (il loro brano è “Who the hell is Edgar?”) sono tra le più quotate per l’accesso alla finale, così come l’Australia (I Voyager con “Promise“) e l’Armenia rappresentata da Brunette che porta Future Lover.

Nella seconda semifinale si esibiranno in questo ordine:

A differenza di martedì, stasera non rivedremo Marco Mengoni apparire sul palco bensì le altre tre Big Five in lizza e cioè: Regno Unito, Spagna e Ucraina. Per ognuna di loro verrà mostrata una clip di un minuto. Dunque per l’UK sarà presente Mae Muller (“I wrote a song“), gli Ucraini Tvorchi (“Heart of Stell“) e la spagnola Blanca Paloma (“Eaea“)

ESC 2023, come si vota

Regola n.1: non si può votare per il proprio Paese.

Il pubblico può votare solo gli ‘avversari’. Si può votare tramite l‘APP ufficiale di ESC e via telefono/SMS, seguendo le istruzioni sullo schermo. A disposizione 20 voti.

Per la prima volta nella storia della gara, i finalisti saranno decisi SOLO DAL TELEVOTO. Dopo gli scandali della scorsa edizione, infatti, EBU ha deciso di non attivare le Giurie Nazionali – il cui voto faceva media con il Televoto – e lasciare solo al pubblico la decisione su chi ammettere alla Grand Final e chi eliminare.

Altra novità dell’ESC 2023 è che possono votare anche i paesi che non partecipano all’evento: televoto aperto, dunque, a tutto il mondo che potrà esprimere la propria preferenza esclusivamente sul sito www.esc.vote. Il sito non è utilizzabile dai Paesi che partecipano a ESC. Per votare bisogna registrarsi con una carta di credito: anche in questo caso il voto è a pagamento.

Di fatto il pubblico si ‘comporterà’ come le Giurie Nazionali: ogni televoto nazionale – più quello del Resto del Mondo – finirà per attribuire pacchetti di voti da 1 a 8, 10 e 12 punti. Il dettaglio del voti nazionali e del resto del mondo sarà pubblicato solo alla fine della manifestazione: durante le semifinali sarà Martin Österdahl, supervisore esecutivo dell’Eurovision Song Contest, ad annunciare i 10 Paesi ammessi alla finale, in ordine casuale.

Per tutti i dettagli vi rimandiamo al sito di ESC.

Quando vota il pubblico dall’Italia? E come?

Il pubblico italiano questa sera NON può votare. Il pubblico dei Paesi ammessi di diritto alla finale può votare, infatti, solo in una delle due semifinali: il sorteggio ha stabilito che nella Prima Semifinale hanno potuto votare Italia, Francia e Germania mentre stasera, per la Seconda Semifinale sarà il turno di Spagna, UK e Ucraina.

Eurovision Song Contest 2023, conduttori

A condurre le semifinali ci sono Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julia Sanina. Graham Norton si unisce solo nella Finalissima. Timur Miroshnychenko sarà l’inviato ucraino a Liverpool.

Eurovision 2023, come seguirlo in diretta tv e streaming

Le due Semifinali sono trasmesse in Italia dalla Rai con il commento di Gabriele Corsi e Mara Maionchi: diretta su Rai 2 dalle 21.00 e in live streaming su RaiPlay. La diretta della Semifinale è preceduta da un’anteprima al via alle 20.13 per far scaldare i conduttori e per ripercorrere il viaggio che da Torino ha portato a Liverpool.

La diretta è sottotitolata e audiodescritta grazie a Rai Pubblica Utilità: il servizio di audiodescrizione sarà attivo in streaming anche sul canale RaiPlay2.

Diretta anche su Rai Radio2 (anche in radiovisione sul canale 202 del DTT e tivùsat) con Diletta Parlangeli, Saverio Raimondo e LaMario.

Se volete seguire il commento in diretta della BBC, senza passare per l’Italia quindi, livestreaming sul canale YouTube ufficiale di Eurovision 2023.