I Tvorchi sono un duo di musica elettronica formato dall’ucraino Andrij Huculjak e dal nigeriano Jeffery Kenny che rappresenterà l’Ucraina all’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

Il duo si esibirà con il brano dal titolo Heart of Steel. La canzone, in lingua inglese, contiene una strofa cantata interamente in ucraino.

I Tvorchi parteciperanno all’ESC 2023 grazie alla vittoria nella settima edizione di Vidbir, la manifestazione musicale tramite la quale l’Ucraina sceglie il proprio artista rappresentante all’Eurovision.

Nel corso della loro carriera, il duo ha vinto cinque YUNA Music Awards, il più importante premio musicale ucraino.

Tvorchi, Heart of Steel: Significato canzone

Scritto da Jimoh Augustus Kehinde e Andrij Huculjak, il testo del brano parla dei rischi di una guerra nucleare e contiene un invito a non arrendersi davanti alle avversità.

Il titolo fa riferimento all’acciaieria Azovstal’ che, nella primavera 2022, ha subito gravissimi danni nel corso della battaglia di Mariupol’, durante la quale è stata occupata dalle truppe russe e filo-russe.

Tvorchi, Heart of Steel: Video ufficiale

Tvorchi, Heart of Steel: Testo canzone

Sometimes gotta let it go

Sometimes gotta look away

Sometimes you just gotta know

When to stick your middle finger up in the air

I cannot explain

Tell you how I feel

Life is just a game

And I’m playing for the win.

Don’t be scared to say just what you think

‘Cause no matter how bad, someone’s listening.

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel.

Don’t care what you say

Or how you feel

Oh, I got a heart of steel.

You just like to act a fool

Tryna get in my head like

When I turn on my headlights

I can see right through you

Tryna get a reaction

I just hit the action move.

Незважаючи на біль

Я продовжую свій бій

Світ палає, а ти дій.

Don’t be scarеd to say just what you think

‘Cause no matter how bad, someonе’s listening.

Don’t care what you say

Don’t care how you feel

Get out of my way

‘Cause I got a heart of steel.

Don’t care what you say

Or how you feel

Oh, I got a heart of steel.

Tvorchi, Heart of Steel: Traduzione canzone

A volte devo lasciarlo andare

A volte devo distogliere lo sguardo

A volte devi solo saperlo

Quando alzare il dito medio in aria

Non so spiegare

Dirti come mi sento

La vita è solo un gioco

E sto giocando per la vittoria.

Non aver paura di dire solo quello che pensi

Perché non importa quanto male, qualcuno sta ascoltando.

Non importa quello che dici

Non importa come ti senti

Togliti di mezzo

Perché ho un cuore d’acciaio.

Non importa quello che dici

O come ti senti

Oh, ho un cuore d’acciaio.

Ti piace solo fare lo scemo

Sto cercando di entrare nella mia testa come

Quando accendo i miei fari

Posso vedere bene attraverso di te

Sto cercando di avere una reazione

Ho appena colpito la mossa d’azione.

Nonostante il dolore

Continuo la mia lotta

Il mondo è in fiamme e tu agisci.

Non aver paura di dire solo quello che pensi

Perché non importa quanto male, qualcuno sta ascoltando.

Non importa quello che dici

Non importa come ti senti

Togliti di mezzo

Perché ho un cuore d’acciaio.

Non importa quello che dici

O come ti senti

Oh, ho un cuore d’acciaio.