Blanca Paloma è una cantate spagnola che rappresenterà la Spagna nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

La cantante 33enne si esibirà con il brano dal titolo Eaea.

Blanca Paloma parteciperà all’ESC 2023 dopo aver vinto la seconda edizione del Benidorm Fest, la manifestazione musicale attraverso la quale la Spagna seleziona il proprio artista rappresentante per l’Eurovision.

Nel corso della sua carriera, Blanca Paloma, che lavora anche come scenografa e costumista, ha pubblicato 4 singoli.

Blanca Paloma, Eaea: Significato canzone

Scritto da Blanca Paloma e Jose Pablo Polo, il testo del brano è una dichiarazione d’amore incondizionata che va anche oltre la morte. La cantante potrebbe aver dedicato questa canzone a sua nonna ma il testo può prestarsi a più di un’interpretazione.

Blanca Paloma, Eaea: Video ufficiale

Blanca Paloma, Eaea: Testo canzone

Ay, ven a mí, niño mío

Ay, ven a mí, niño mío

Duerme a mi vera

Que en mi pecho hay abrigo

Abriguito pa’ tu pena.

Ya ea ea, ya ea ea

Ya ea ea, ya ea ea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela.

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

To’as las noches mеnos una.

Ay, ven a mí, niño mío

Chiquito de mis amorеs

Que en la noche me iluminan

Tus ojos soles.

Ya ea ea, ya ea ea

Ya ea ea, ya ea ea

Ya ea ea, ya ea ea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela.

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea.

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

To’as las noches menos una.

Ya ea ea, ya ea ea

Ya ea ea, ya ea ea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela.

Ya ea ea, ya ea ea

Ya ea ea, ya ea ea

Ya ea ea, ya ea ea.

Blanca Paloma, Eaea: Traduzione canzone

Oh, vieni da me, figlio mio

Oh, vieni da me, figlio mio

Dormi al mio fianco

Perché nel mio petto c’è un rifugio

Un piccolo rifugio per il tuo dolore.

Ora, eaea, ora, eaea

Ora, eaea, ora, eaea

Piccole lacrime dal Nilo

Notti in bianco.

Figlio mio, quando morirò

Possano seppellirmi nella luna

In modo che ti vedrò ogni notte

In modo che ti vedrò ogni notte

In modo che ti vedrò ogni notte

Ogni notte tranne una.

Oh, vieni da me, figlio mio

Figlio dei miei amori

i cui occhi sono come un sole

Illuminami di notte.

Ora, eaea, ora, eaea

Ora, eaea, ora, eaea

Ora, eaea, ora, eaea

Piccole lacrime dal Nilo

Notti in bianco.

Figlio mio, quando morirò

Possano seppellirmi nella luna

In modo che ti vedrò ogni notte

In modo che ti vedrò ogni notte

In modo che ti vedrò ogni notte.

Figlio mio, quando morirò

Possano seppellirmi nella luna

In modo che ti vedrò ogni notte

Ogni notte tranne una.

Ora, eaea, ora, eaea

Ora, eaea, ora, eaea

Piccole lacrime dal Nilo

Notti in bianco.

Ora, eaea, ora, eaea

Ora, eaea, ora, eaea

Ora, eaea, ora, eaea.