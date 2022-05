Eurovision 2022, Norvegia: TIX è l’astronauta dei Subwoolfer?

Pare sia stata svelata l’identità dell’Astronauta che accompagna le esibizioni dei Subwoolfer, in gara a Eurovision 2022 per la Norvegia. Come riportano i colleghi di EurovisionIN, un video trasmesso da NRK, la tv pubblica norvegese, mostra l’astronauta togliersi il casco per un controllo di sicurezza. E dal casco giallo compare il volto di TIX, con tanto di fascia d’ordinanza.

In realtà i Subwoolfer hanno impostato questa avventura a Eurovision 2022 come una grande campagna social, tra video virali con Nonna Rosetta dei Casa Surace e gli ‘omaggi’ alle altre canzoni in concorso, per cui l’ipotesi che si tratti di una clip ‘creata ad arte’ o se sia davvero TIX a essere a salito sul palco con i lupi norvegesi, amanti delle banane. Ricordiamo per chi è meno ‘addentro’ alla storia dell’evento che TIX ha rappresentato la Norvegia lo scorso anno a Rotterdam con Fallen Angel e una messa in scena che è stata tra le più commentate e condivise di ESC 2021.

Un altro scatto pubblicato su Twitter poco dopo mostra, invece, un dettaglio della tuta di astronauta usata per l’esibizione dei Subwoolfer ma questa volta a postarlo è Thomas Hayes, noto dj e attore norvegese, che si tagga in quel di Torino.

update: thomas hayes, norwegian dj and actor known mostly because he was in skam, just posted this…? pic.twitter.com/ym6PSlkIrl — mandy 🌻 || 🇳🇱🇫🇷🇵🇱🇮🇹🇦🇺 (@hierindediepte) May 10, 2022

Ci farebbe piacere se fosse davvero TIX a vestire i panni dell’astronauta e a esibirsi sul palco dell’Eurovision 2022 per la Norvegia un anno dopo il suo exploit a Rotterdam. Sarebbe un crossover interessante, senza dubbio. Ma sulla reale identità dell’Astronauta ha ancora dubbi anche VG, testata investigativa norvegese che sottolinea come dalla delegazione sia arrivata nessuna conferma ufficiale: in una intervista a VG si sono limitati a dire che a loro TIX piace molto.

D’altro canto, come già detto, i Subwoolfer hanno messo in campo una strategia comunicativa davvero ‘chirurgica’, studiata, pensata per conquistare il pubblico dell’ESC e soprattutto i loro voti: esibitisi nella prima semifinale, hanno conquistato un posto nella Grand Finale con Give that wolf a banana, convincendo i telespettatori europei forse più con la loro performance e con la loro Yum Yum Dance (portata live anche in un flash mob a Torino) che con il loro brano. Intanto la Finale è conquistata: e se ci fosse anche TIX nella delegazione norvegese a Eurovision 2022 ci farebbe piacere (mi sa che l’abbiamo anche già detto questo, vero?).

Cercheremo di scoprirne di più.