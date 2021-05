Le due semifinali di Eurovision Song Contest 2021 decidono i 20 finalisti della 65esima edizione che partecipano alla Grand Final di sabato 22 maggio (e qui vi diciamo come seguirla in tv), cui si aggiungono i cinque Big Five e il paese organizzatore che accedono automaticamente alla finale. Ricordiamo che ESC 2021 si svolge all’Ahoy Arena di Rotterdam: i Paesi Bassi hanno infatti vinto l’edizione 2019 con Duncan Laurence e la sua Arcade e dopo la cancellazione dell’edizione 2020 causa Covid hanno riorganizzato l’evento seguendo le norme stabilite dall’organizzazione e dal Governo olandese in base alla situazione pandemica.

Il primo verdetto è arrivato con la semifinale di martedì 18 maggio: sui 16 paesi in gara, solo 10 hanno conquistato il pass per la finalissima. Si tratta di

Norvegia – Tix, Fallen Angel (Video esibizione)

Israele – Eden Alene, Set Me Free (Video esibizione)

Russia – Maniža, Russian Woman (Video esibizione)

Azerbaigian – Efendi, Mata Hari (Video esibizione)

Malta – Destiny, Je me casse (Video esibizione)

Lituania – The Roop, Discoteque (Video esibizione)

Cipro – Elena Tsagkrinou, El diablo (Video esibizione)

Svezia – Tusse, Voices (Video esibizione)

Belgio – Hooverphonic, The Wrong Place (Video esibizione)

Ucraina – Go_A, Šum (Video esibizione)

Eliminati dalla prima semifinale Australia, Croazia, Irlanda, Macedonia del Nord, Romania, Slovenia.

Nella seconda semifinale di giovedì 20 maggio sono in gara (in ordine di esibizione):

San Marino – Senhit feat. Flo Rida, Adrenalina

Estonia – Uku Suviste, The Lucky One

Repubblica Ceca – Benny Cristo, Omaga

Grecia – Stefania, Last Dance

Austria – Vincent Bueno, Amen

Polonia – Rafał, The Ride

Moldavia – Natalia Gordienko, Sugar

Islanda – Daði & Gagnamagnið, 10 Years

Serbia – Hurricane, Loco loco

Georgia – Tornik’e Kipiani, You

Albania – Anxhela Peristeri, Karma

Portogallo – The Black Mamba, Love Is on My Side

Bulgaria – Victoria, Growing Up Is Getting Old

Finlandia – Blind Channel, Dark Side

Lettonia – Samanta Tīna, The Moon Is Rising

Svizzera – Gjon’s Tears, Tout l’Univers

Danimarca – Fyr & Flamme, Øve os på hinanden

In finale vanno di default:

Paesi Bassi – Jeangu Macrooy, Birth of a New Age (paese organizzatore)

Italia – Måneskin, Zitti e buoni

Francia – Barbara Pravi, Voilà

Germania – Jendrik, I Don’t Feel Hate

Regno Unito – James Newman, Embers

Spagna – Blas Cantó, Voy a quedarme

E che vinca il migliore.