Questa sera, durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2022, saranno annunciato i conduttori dell’Eurovision 2022.

La conferma è avvenuta durante la conferenza stampa di questa mattina

Posso anticipare che questa sera avremo modo di elaborare notizie a proposito, stiamo -da qualche mese- con una squadra Rai per l’Eurovision. Si parla tanto dei conduttori, fra qualche ora avremo delle novità”

Prende sempre più piede, quindi, l’ipotesi (ormai certa?) di Laura Pausini conduttrice dell’evento. Ma, come da tradizione, non sarà sola. Secondo quanto vociferato, insieme a lei, ci dovrebbero essere Alessandro Cattelan e Mika.

Laura Pausini sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2022 per cantare, dal vivo, per la prima volta, il suo nuovo singolo, “Scatola”. E quale migliore occasione se non confermare il suo ruolo all’Eurovision, in diretta, sul palco del Teatro Ariston? Inoltre, si vocifera pure l’arrivo di Mika nella città ligure…

Come già ben noto, la città di Torino è stata scelta come città ospitante del 66° Eurovision Song Contest, dopo aver trionfato su altre 16 concorrenti.

L’Italia si è aggiudicata il diritto di organizzare l’Eurovsion Song Contest 2022, dopo che Måneskin hanno regalato al proprio Paese la sua prima vittoria dal 1990 con la canzone “Zitti e Buoni” al Contest dello scorso maggio. La Grand Final dell’Eurovision Song Contest 2022 si svolgerà al PalaOlimpico, una delle arene indoor più grandi d’Italia, sabato 14 maggio con le Semifinali il 10 e 12 maggio.

La Rai, insieme all’European Broadcasting Union (EBU), organizzerà l’evento e formalizzerà i relativi accordi insieme alla Città di Torino nelle prossime settimane.

Torino è stata scelta a seguito di una convincente offerta della città. Un totale di 17 città e regioni italiane hanno gareggiato per ospitare il più grande evento di musica dal vivo del mondo, che ha raggiunto quasi 190 milioni di spettatori in TV e online nel 2021.

Stasera arriverà la conferma tre conduttori ufficiali.