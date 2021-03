Zitti e buoni dei Maneskin sarà in gara a rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2021. ma in una versione censurata e più breve.

Il brano ha subito alcune modifiche rispetto alla versione originale ascoltata al Festival di Sanremo. Oltre alla censura delle frasi nella seconda strofa e nel bridge, sono stati rimossi circa 9 secondi di riff (tra quello iniziale e quello di transizione verso la seconda strofa) in modo che potesse rientrare nei 3 minuti massimi imposti dalla competizione canora.

Sulla censura obbligatoria per l’Eurovision 2021, la band ha commentato, durante la conferenza stampa di presentazione dell’album “Teatro d’Ira Vol. 1”:

Non è una cosa che ha fatto piacere ma c’è un discorso di buon senso. Diciamo che non ci facciamo cambiare, che la nostra strada è quella. Rischiavamo di essere squalificati. Non abbiamo modificato il testo ma tolto una parolaccia. In questi casi entra in gioco il buon senso. Bisogna rendersi conto della realtà dei fatti. Siamo ribelli ma non scemi. E’ un modo per farci vedere da un pubblico europeo più ampio. Se avessimo potuto farla com’è, non l’avremmo cambiata. Abbiamo dovuto tagliare anche 10 secondi per la durata”

Qui potete ascoltare la versione 2.0, a seguire il testo di Zitti e buoni Maneskin per l’Eurovision 2021, modificato:

[Strofa 1]

Loro non sanno di che parlo

Vestiti sporchi, fra’, di fango

Giallo di siga’ fra le dita

Io con la siga’ camminando

Scusami, ma ci credo tanto

Che posso fare questo salto

E anche se la strada è in salita

Per questo ora mi sto allenando

[Strofa 2]

E buonasera, signore e signori

Fuori gli attori

Vi conviene non fare più errori

Vi conviene stare zitti e buoni

Qui la gente è strana tipo spacciatori

Troppe notti stavo chiuso fuori

Mo li prendo a calci ‘sti portoni

Sguardo in alto tipo scalatori

Quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma

[Ritornello]

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

[Strofa 3]

Io ho scritto pagine e pagine

Ho visto salе, poi lacrime

Questi uomini in macchina

Non scalare lе rapide

Scritto sopra una lapide

In casa mia non c’è Dio

Ma se trovi il senso del tempo

Risalirai dal tuo oblio

E non c’è vento che fermi

La naturale potenza

Dal punto giusto di vista

Del vento senti l’ebrezza

Con ali in cera alla schiena

Ricercherò quell’altezza

Se vuoi fermarmi ritenta

Prova a tagliarmi la testa

Perché

[Ritornello]

Sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

[Bridge]

Parla la gente purtroppo

Parla, non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla, non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

Parla la gente purtroppo

Parla, non sa di che cosa parla

Tu portami dove sto a galla

Che qui mi manca l’aria

[Ritornello]

Ma sono fuori di testa, ma diverso da loro

E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

Siamo fuori di testa, ma diversi da loro

[Outro]

Noi siamo diversi da loro