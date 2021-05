Questa sera, durante la seconda semifinale in diretta da Rotterdam dell’Eurovision 2021, l’Islanda sarà in gara ma non sarà rappresentata, dal vivo, dalla band dei Daði & Gagnamagnið. Proprio in seguito ai rigidi controlli legati alla pandemia da Covid-19, il tampone di un componente del gruppo è risultato positivo. Per questo motivo, invece del live della performance, verrà mandato in onda il video delle prove. L’Islanda continuerà a rimanere in competizione in attesa di capire se il risultato sarà confermato da un tampone molecolare.

A member of Gagnamagnið got a positive test result this morning. Unfortunately this probably means that we will not take part in the rehearsal today or live show tomorrow and a recording from our second rehearsal will be used in stead. pic.twitter.com/93yravOHSY — Daði Freyr 🥑 (@dadimakesmusic) May 19, 2021

E’ esattamente quello che è accaduto anche da noi, durante il Festival di Sanremo 2021, quando un componente dello staff di Irama è risultato positivo al Covid-19. Per non estrometterlo dalla gara, Amadeus e la Rai -in accordo con tutti gli altri Big in concorso- hanno deciso di trasmettere, durante le serate, il video delle prove del cantante, proprio sul palco del Teatro Ariston.

Stessa situazione per la band che rappresenta l’Islanda all’Eurovision 2021, impossibilitata ad essere fisicamente sul palco di Rotterdam ma sempre in competizione per la finalissima di sabato 22 maggio 2021.

Ecco la scaletta delle esibizioni di questa sera per l’Eurovision 2021. Noi di Soundsblog la seguiremo con il nostro consueto liveblogging.

01 San Marino, Senhit feat. Flo Rida Adrenalina

02 Estonia, Uku Suviste The Lucky One

03 Repubblica Ceca, Benny Cristo Omaga

04 Grecia, Stefania Last Dance

05 Austria, Vincent Bueno Amen

06 Polonia, Rafał The Ride

07 Moldavia, Natalia Gordienko Sugar

08 Islanda, Daði & Gagnamagnið 10 Years

09 Serbia, Hurricane Loco loco

10 Georgia, Tornik’e Kipiani You

11 Albania, Anxhela Peristeri Karma

12 Portogallo, The Black Mamba Love Is on My Side

13 Bulgaria, Victoria Growing Up Is Getting Old

14 Finlandia, Blind Channel Dark Side

15 Lettonia, Samanta Tīna The Moon Is Rising

16 Svizzera, Gjon’s Tears Tout l’Univers

17 Danimarca, Fyr & Flamme Øve os på hinanden