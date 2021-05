Secondo appuntamento questa sera con la semifinale dell’Eurovision 2021.

A condurre la serata saranno Ema Stokholma e Saverio Raimondo, in diretta dallo studio 5 del Centro Studi Fabrizio Frizzi. Sarà possibile seguirlo in onda sul canale 21 del digitale terrestre e in contemporanea su Radio2 Rai. Non manca lo streaming sul sito di Raiplay.

All’edizione di quest’anno parteciperanno 39 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. Le due semifinali qualificano 20 brani per la finale. L’Italia, insieme ai Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna è qualificata di diritto alla finale.

Come noto, l’Italia sarà rappresentata dai Måneskin, che partecipano con la canzone “Zitti e buoni” portata al trionfo sul palco dell’Ariston. Freschi del successo sanremese e del disco d’oro per il loro ultimo album “Teatro d’Ira Vol. I”, proveranno a riportare in Italia un trofeo che manca dal 1990.

Qui sotto la scaletta con l’ordine di esibizione dei 17 Paesi che presenteranno il loro brano in gara, questa sera. Di loro, sono dieci passeranno alla finalissima di sabato 22 maggio 2021.

Norvegia, Israele, Russia, Azerbaijan, Malta, Lituania, Cipro, Svezia, Belgio, Ucraina sono i dieci Paesi ammessi alla finale dopo la serata andata in onda martedì scorso, sempre in diretta su Rai 4.

01 San Marino, Senhit feat. Flo Rida Adrenalina

02 Estonia, Uku Suviste The Lucky One

03 Repubblica Ceca, Benny Cristo Omaga

04 Grecia, Stefania Last Dance

05 Austria, Vincent Bueno Amen

06 Polonia, Rafał The Ride

07 Moldavia, Natalia Gordienko Sugar

08 Islanda, Daði & Gagnamagnið 10 Years

09 Serbia, Hurricane Loco loco

10 Georgia, Tornik’e Kipiani You

11 Albania, Anxhela Peristeri Karma

12 Portogallo, The Black Mamba Love Is on My Side

13 Bulgaria, Victoria Growing Up Is Getting Old

14 Finlandia, Blind Channel Dark Side

15 Lettonia, Samanta Tīna The Moon Is Rising

16 Svizzera, Gjon’s Tears Tout l’Univers

17 Danimarca, Fyr & Flamme Øve os på hinanden