Eurovision 2021 finalmente parte, ufficialmente, questa sera, su Rai 4, con la prima semifinale. Un ritorno che ha il sapore e il profumo della normalità che sta tornando e che vogliamo disperatamente rivivere, dopo la pausa dello scorso anno, con l’edizione 2020 “congelata” senza la gara tra i Paesi. E noi avevamo Diodato con “Fai rumore”, che ha poi registrato in una esibizione mozzafiato all’Arena di Verona.

A condurre le due semifinali saranno Ema Stokholma e Saverio Raimondo, in diretta dallo studio 5 del Centro Studi Fabrizio Frizzi. Sarà possibile seguirlo in onda sul canale 21 del digitale terrestre e in contemporanea su Radio2 Rai. Non manca lo streaming sul sito di Raiplay.

All’edizione di quest’anno parteciperanno 39 canzoni in rappresentanza di altrettante nazioni. Le due semifinali qualificano 20 brani per la finale. L’Italia, insieme ai Paesi Bassi, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna è qualificata di diritto alla finale.

L’Italia sarà rappresentata dai Måneskin, che partecipano con la canzone “Zitti e buoni” portata al trionfo sul palco dell’Ariston. Freschi del successo sanremese e del disco d’oro per il loro ultimo album “Teatro d’Ira Vol. I”, proveranno a riportare in Italia un trofeo che manca dal 1990.

Eurovision 2021, i Paesi in gara nella prima semifinale

Ecco i Paesi in gara questa sera, nella prima semifinale, in onda su Rai 4 alle 20.45.

01 Lituania, The Roop Discoteque

02 Slovenia, Ana Soklič Amen

03 Russia, Maniža Russian Woman

04 Svezia, Tusse Voices

05 Australia, Montaigne Technicolour

06 Macedonia del Nord, Vasil Here I Stand

07 Irlanda, Lesley Roy Maps

08 Cipro, Elena Tsagkrinou El diablo

09 Norvegia, Tix Fallen Angel

10 Croazia, Albina Tick-Tock

11 Belgio, Hooverphonic The Wrong Place

12 Israele, Eden Alene Set Me Free

13 Romania, Roxen Amnesia

14 Azerbaigian, Efendi Mata Hari

15 Ucraina, Go_A Šum

16 Malta, Destiny Je me casse

Sempre questa sera, nella prima semifinale, i Måneskin mostreranno al pubblico una clip registrata della loro esibizione, effettuata durante le prove sul palco dell’Ahoy Arena. Ad aprire la serata ci sarà il vincitore del 2019, l’olandese Duncan Laurence. 16 Paesi in gara, ma solo 10 accederanno alla Finale. Nella seconda semifinale, in gara 17 Paesi di cui 10 raggiugeranno la finale.

Noi di Soundsblog seguiremo la prima semifinale, in diretta liveblogging, a partire dalle 20.45