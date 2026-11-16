Tra le opere di Gaetano Donizetti che il grande pubblico non ha mai avuto modo di frequentare con regolarità, L’esule di Roma occupa un posto singolare: acclamata alla sua prima assoluta, poi diffusa in mezza Europa in pochi anni, è poi scivolata in un oblio lungo quasi due secoli. Il festival Donizetti Opera 2026 l’ha scelta come titolo d’apertura della stagione, affidando la regia alla tedesca Katharina Thoma, che ha costruito attorno a questo esule di Roma donizettiano una lettura centrata sui meccanismi del potere e dell’oppressione.

Un’opera nata a Napoli nel 1828 e arrivata a Bergamo nel 1840

L’esule di Roma è un melodramma eroico in due atti con musica di Gaetano Donizetti e libretto di Domenico Gilardoni. Debuttò al San Carlo di Napoli il 1° gennaio 1828, riscuotendo un successo immediato. Nel giro di pochi mesi approdò alla Scala, nell’estate dello stesso anno, e nei sei anni successivi si diffuse in oltre trenta città, con tappe documentate a Londra, Vienna e Madrid: una circolazione che, per un’opera seria dell’epoca, non era affatto scontata.

A Bergamo, la città natale di Donizetti, L’esule di Roma giunse nel 1840, al Teatro Riccardi. Poi il silenzio. La produzione del Donizetti Opera 2026, inaugurata venerdì 13 novembre al Teatro Donizetti di Bergamo, rappresenta dunque non solo un recupero filologico ma una vera e propria restituzione al pubblico di un titolo che la città non frequenta da quasi due secoli.

A sostenere questa operazione c’è un lavoro critico di prima mano: l’edizione critica è a cura di Roger Parker e Ian Schofield per Casa Ricordi, realizzata con la collaborazione della Fondazione Teatro Donizetti. Sul podio siede Fabrizio Maria Carminati.

→ Leggi anche: Donizetti a Bergamo, tre rare opere in scena a novembre 2026

Katharina Thoma e la lettura dell’esule di Roma come dramma del potere

Il punto di vista che Katharina Thoma porta su L’esule di Roma donizettiano non è quello di una ricostruzione storica né di un allestimento di stampo tradizionale. La regista tedesca legge la vicenda come un dramma del potere e dei suoi meccanismi di oppressione: Roma imperiale diventa in questa prospettiva uno spazio simbolico in cui lo Stato esercita la propria forza sull’individuo, e l’esilio non è soltanto una pena fisica ma una cancellazione dell’identità.

Questa chiave interpretativa non è estranea alla storia dell’opera. Il soggetto — tratto dalla storia di Settimio, condannato all’esilio e alla degradazione sociale per un crimine che non ha commesso — si presta naturalmente a letture che trascendono il contesto storico romano. Thoma lavora su questo potenziale, portando in scena una riflessione su come il potere costruisce e distrugge le persone attraverso strumenti istituzionali: la condanna, la pubblica umiliazione, l’esclusione.

L’aspetto visivo della produzione è affidato a un team preciso: Devin McDonough firma le scene, Irina Bartels i costumi, Fiammetta Baldiserri le luci. La coerenza tra la lettura drammaturgica di Thoma e le scelte scenografiche è centrale in un allestimento che punta a rendere visibile l’astratto — il peso del potere, la solitudine dell’escluso — attraverso lo spazio fisico del palcoscenico.

Perché un’opera “rara” è una scelta politica per un festival

Programmare L’esule di Roma in apertura di stagione non è una decisione neutrale. Il Donizetti Opera ha costruito negli anni la propria identità proprio sulla capacità di rimettere in circolazione titoli che la discografia e i cartelloni internazionali hanno lasciato ai margini. In questo senso, scegliere un’opera che nel 1828 girava in trenta città e che oggi è praticamente invisibile dice qualcosa di preciso sulla funzione che un festival monografico può avere nell’ecosistema operistico contemporaneo.

→ Leggi anche: Donizetti Opera di Bergamo 2026, L'esule di Roma apre la stagione

Non si tratta soltanto di curiosità musicologica. La disponibilità di un’edizione critica aggiornata firmata da Parker e Schofield per Ricordi — realizzata in collaborazione con la Fondazione — trasforma questa produzione in un punto di riferimento per chiunque vorrà affrontare il titolo in futuro. I festival che investono in edizioni critiche producono strumenti che restano oltre la singola recita, e questo è un aspetto del music business operistico che spesso passa in secondo piano rispetto alla visibilità mediatica degli allestimenti.

Per chi vuole approfondire il contesto del festival, il sito ufficiale del Donizetti Opera raccoglie il programma completo della stagione 2026 con date, cast e informazioni sui biglietti.

Donizetti e il tema dell’esilio: un filo che attraversa la sua produzione

Vale la pena ricordare che il tema dell’esilio, della condanna ingiusta e della marginalizzazione dell’individuo di fronte al potere non è estraneo alla traiettoria complessiva di Donizetti. L’esule di Roma arriva in un momento in cui il compositore bergamasco sta consolidando la sua presenza nel panorama operistico italiano, e il soggetto scelto con Gilardoni riflette una sensibilità verso i conflitti tra individuo e istituzione che ritornerà in forme diverse in altri titoli della sua produzione.

La scelta di Katharina Thoma di leggere questa storia come dramma del potere — senza limitarla al contesto romano antico — è coerente con un approccio registico che cerca nella partitura e nel libretto le domande che un’opera può ancora porre a un pubblico del 2026. Che quelle domande riguardino l’oppressione, la giustizia e il costo umano dell’esclusione le rende, se possibile, ancora più pertinenti oggi di quanto non fossero alla prima del San Carlo quasi duecento anni fa.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.