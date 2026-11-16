Le dieci canzoni che raccontano gli U2: radici, folgorazioni e debiti musicali della band

Gli U2 hanno rivelato le dieci canzoni che hanno ispirato e contribuito allo sviluppo della band

Gli U2 hanno riavvolto il nastro della loro storia musicale scegliendo dieci canzoni decisive per la band. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. le hanno raccontate a BBC Radio 2, durante “Tracks of My Years”: non una semplice lista di influenze, ma una mappa fatta di folgorazioni giovanili, incontri, omaggi e debiti musicali.

Dagli Skids a David Bowie, da Johnny Cash ai Pogues, dentro queste scelte si legge molto del percorso del gruppo di Dublino.

Da Skids e Bowie alla nascita del suono U2: le influenze che hanno formato The Edge

Tra i brani scelti dagli U2, “Into The Valley” degli Skids è quello che più di altri racconta un momento preciso: una band ancora giovane, ancora in cerca della propria voce, che comincia a intuire dove può andare.

The Edge ha parlato della chitarra di Stuart Adamson come di una vera scossa. Non un riferimento vago, ma una scintilla arrivata proprio mentre gli U2 stavano costruendo l’identità del primo album. Poi c’è “Sound And Vision” di David Bowie, che apre un’altra strada: il gusto per il suono, per le atmosfere meno scontate, per un rock capace di spingersi oltre la forma classica.

“Low”, con quella sua architettura così diversa dal rock più diretto degli anni Settanta, non poteva non lasciare il segno su un chitarrista che avrebbe fatto di riverberi, delay e linee sospese una firma riconoscibile.

Nello stesso paesaggio entrano anche “Hanging Around” degli Stranglers e “Dance With The Devil” di Cozy Powell: pezzi diversi, certo, ma utili a capire l’aria che si respirava attorno agli U2 agli inizi. Punk, new wave, rock britannico, tensione ritmica. E quella voglia di arrivare subito, senza troppi giri.

Cash, Marley, Dolly Parton e Shane MacGowan: il mosaico emotivo dietro le scelte di Bono e compagni

La lista poi si sposta altrove. Meno verso la nascita del suono U2, più verso la memoria, la scrittura, le affinità personali. “The Wanderer”, il brano di “Zooropa” cantato da Johnny Cash, resta una delle collaborazioni più particolari nel catalogo del gruppo: con quella voce, Cash trasformava la canzone in una sorta di viaggio apocalittico, lontano dal formato rock più tradizionale.

Bono ha ricordato anche una storia rimasta ai margini: una canzone scritta con Cash, “Ellis Island”, mai finita e mai pubblicata, poi riaffiorata anni dopo grazie al figlio del cantautore, John Carter Cash. Nella scelta entrano anche “Redemption Song” di Bob Marley And The Wailers, “The Seeker” di Dolly Parton, “She’s A Mystery To Me” di Roy Orbison e “Live And Let Die” di Paul McCartney and Wings, indicata da Larry Mullen Jr. non per motivi legati alla batteria, ma per la sua forza melodica, quasi orchestrale.

L’omaggio più vicino alle radici irlandesi arriva però con Shane MacGowan: gli U2 hanno scelto “Yeah, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah” dei Pogues per il progetto tributo “20th Century Paddy – The Songs Of Shane MacGowan”, riconoscendo al leader dei Pogues una dote rara: scrivere canzoni dirette, popolari e insieme profondamente personali.

Alla fine ne viene fuori una mappa meno prevedibile del previsto. Non solo maestri dichiarati e nomi da manuale, ma un intreccio di debiti musicali, incontri e canzoni che spiegano come gli U2 abbiano sempre provato a tenere insieme istinto rock, spiritualità, racconto e voglia di sperimentare.