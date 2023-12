Emma sarà in concerto stasera, al Viper Theatre a Firenze con una nuova data del suo “Souvenir In Da Club” che ha ottenuto tutti sold out e terminerà il 22 dicembre. Fra meno di due mesi, Emma sarà in gara al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Apnea“. L’annuncio è stato fatto dalla stessa cantante, ospite nella finale di Sanremo Giovani di martedì 19 dicembre. Anche per le ultime due date del suo tour, Emma canterà i brani del nuovo album Souvenir: un ritorno alle origini, in un luogo intimo e rock and roll in cui incontrare i propri fan per condividere tutte le emozioni e i colori del suo nuovo disco.

Inoltre, nel 2024 Emma tornerà live al Mediolanum Forum di Assago – a Milano con Emma In Da Forum, un modo per festeggiare insieme a tutto il pubblico, ad un anno dalla partenza di Souvenir in Da Club. I biglietti per il live, prodotto e organizzato da Friends & Partners e Magellano Concerti, sono già disponibili in prevendita su Ticketone, Ticketmaster e Clappit. La data è quella dell’11 novembre 2024.

Ecco la scaletta delle canzoni, orario e informazioni sui biglietti.

La scaletta di Emma in concerto a Firenze al Viper Theatre

Il concerto di Emma al Viper Theatre inizierà alle 21. A seguire la scaletta delle canzoni con l’ordine di esecuzione dei brani.

Iniziamo dalla fine

Sbagliata ascendente leone

Capelli corti

Carne viva

Latina

Indaco

Mezzo mondo

Medley (Io sono bella, Dimentico Tutto, Amami)

Medley (Ogni volta è così, In ogni angolo di me, Non è l’inferno)

Intervallo

Amore cane

Medley (Alibi, L’amore non mi basta, Occhi profondi)

Medley (Fortuna, La mia città, Cercavo amore)

Taxi sulla luna

Sentimentale

Biglietti del concerto di Emma a Firenze al Viper Theatre

Il concerto di Emma in programma giovedì 21 dicembre 2023 è sold out. Non sono più disponibili biglietti per questa data.