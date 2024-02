Fabri Fibra ha condiviso una nuova versione della sua hit “In Italia”, incisa questa volta con Emma e Baby Gang. Nel video ufficiale del brano – oggi intitolato “In Italia 2024” – Emma appare all’interno del cimitero di Busto Arsizio, come previsto dalle riprese della clip. E questa scelta ha provato polemiche, capitanate dall’ex assessore al bilancio e ai grandi eventi del Comune Paola Magugliani, della prima Giunta Antonelli che ha tuonato:

“Non andava fatto, non è rispettoso. Non c’è giustificazione che possa tenere. Sono certa che la maggior parte di chi avrebbe dovuto dire no, non lo sapesse”

A rispondere alla polemica – e alle critiche di alcuni cittadini che non hanno gradito questa scelta – ci ha pensato l’assessore al Personale con delega ai cimiteri Mario Cislaghi a Varese News:

“Non è stato facile prendere questa decisione che è in capo a me e al sindaco. La società che ha realizzato il video è stata brava perché il luogo è stato rispettato così come la privacy. È stato scelto per la particolare architettura di Richino Castiglioni che dovrebbe essere un vanto per la città. Le polemiche ci stanno, meno gli insulti. Non c’è stato nessun compenso”

Cislaghi giustamente sottolinea anche come siano altri i problemi che attanagliano quel luogo:

“La mancanza di rispetto che addolora è quella causata dai furti, da quei soggetti che offendono la memoria dei defunti e il dolore dei familiari con le loro razzie alle tombe, ma presto installeremo le telecamere”

Qui il video di “In Italia 2024“.

Video musicali girati nei cimiteri: numerosi esempi del passato

A livello internazionale, sono numerosi gli esempi di video musicali girati all’interno di cimiteri. Non è sicuramente il primo caso e vi riportiamo solo alcuni casi celebri del passato.

Tra i più celebri non possiamo non ricordare “Thriller” di Michael Jackson e anche la hit di Amy Winehouse con “Back to Black”. Ecco, a seguire, altri casi:

The Kills – Doing It To Death

Pantera – Cemetery Gates

The Ramones – Pet Sematary

Madonna – Promise to Try

Noah Cyrus – Again

Geri Halliwell – Look at me