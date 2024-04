A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2024 con “Apnea” (e l’ottimo riscontro del brano in classifica e in radio), Emma ha annunciato l’uscita del suo prossimo singolo, Femme Fatale, in uscita il 3 maggio 2024, in vista dell’estate imminente.

La cantante non smette di stupire e torna con un nuovo singolo tutto da ballare, come anticipato questa mattina sui social dal TikToker Mattia Stanga. Dai ritmi serrati ed ipnotici e con un ritornello dal sapore dance, l’elettro pop di Femme Fatale si inserisce perfettamente nel percorso artistico e musicale che Emma ha intrapreso nell’ultimo anno, confermando la sua versatilità e la capacità di reinventarsi mettendosi sempre alla prova.

Potete ascoltare l’anteprima qui sotto:

@mattiastanga IO I SEGRETI LI SO MANTENERE MA QUANDO UNA COSA È BELLA, È BELLA✨ @Emma ♬ suono originale – Mattia Stanga

Il brano è scritto da Jacopo Ettorre, che ha composto la musica insieme a Jvli e Starchild, produttori della canzone.

Vi terremo aggiornati con audio, testo e video della canzone non appena disponibili.

Femme Fatale arriva ad un anno di distanza da “Mezzo Mondo” (disco di platino), primo singolo che ha anticipato l’uscita dell’ultimo album d’inediti “Souvenir” (disco d’oro). È stato un anno musicalmente molto intenso per Emma e ricco di grandi successi, tra cui il brano sanremese “Apnea” (certificato platino) che mantiene attualmente una posizione di grande rilievo nelle classifiche musicali e radiofoniche italiane – #14 la scorsa settimana, addirittura in crescita rispetto alla settimana precedente (#15) e a distanza di 3 mesi dall’uscita.

Dopo la partecipazione in gara al 74° Festival di Sanremo con APNEA, Emma quest’estate tornerà live nei principali festival italiani e a novembre nei palasport di Milano, Roma e Bari, con uno show esclusivo.

Emma, tour estate 2024

13 giugno – MONCALIERI (TO) – Ritmika Festival

27 giugno – AZZANO DECIMO (PN) – Fiera della Musica

03 luglio – BRESCIA – Brescia Summer Music (Arena Campo Marte)

05 luglio – PECCIOLI (PI) – Festival 11 Lune

06 luglio – MAROSTICA (VI) – Marostica Summer Festival

19 luglio – LANCIANO (CH) – Parco Villa delle Rose

20 luglio – PARMA – Parco Ducale

30 luglio – ALGHERO (SS) – Alguer Summer Festival

02 agosto – SOTTOMARINA (CHIOGGIA – VE) – Sottomarina Sound Beach

03 agosto – FORTE DEI MARMI (LU) – Villa Bertelli

06 agosto – BAIA DOMIZIA (CE) – Arena dei Pini

07 agosto – DIAMANTE (CS) – Tirreno Festival (Teatro dei Ruderi)

08 agosto – ROCCELLA JONICA (RC) – Roccella Summer Festival

10 agosto – CATANIA – Sotto il Vulcano Fest (Villa Bellini)