Sold out per Elodie, protagonista del concerto in programma al Forum di Assago, il prossimo 12 maggio. La cantante, dopo l’ottimo riscontro in gara al Festival di Sanremo 2023 con il brano “Due”, ha venduto tutti i biglietti disponibili per la data annunciata pochi mesi fa. Ma le belle notizie, per i fan, non finiscono qui. In occasione del tutto esaurito, si annuncia che l’evento sarà il primo Amazon Music Live in Italia, disponibile anche in diretta streaming su Prime Video e Twitch. È la prima volta che un concerto di un’artista donna viene trasmesso live dalle due piattaforme in Europa, sottolineando il carattere internazionale dello show.

Elodie, venerdì 12 maggio, si esibirà per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago, già completamente sold out. Sarà uno show di stampo internazionale, durante il quale sarà protagonista indiscussa di performance, sulle note delle sue più celebri hit e non solo, che infiammeranno palco e pubblico presente.

I successi e i riconoscimenti continuano per lei. Oltre alla candidatura alla 68ª edizione dei David di Donatello nella categoria “Migliore canzone originale” per il brano “Proiettili (Ti mangio il cuore)”, interpretato insieme a Joan Thiele e contenuto nell’album “Ok. Respira” (disco d’oro), l’artista ha da poco ricevuto importanti riconoscimenti per il suo debutto cinematografico nel film “Ti mangio il cuore” diretto da Pippo Mezzapesa: il “Premio Silvana Mangano” al Bif&st, il Premio Speciale “Women in Cinema Award” durante la Festa del Cinema di Roma e il “Ciak d’Oro”.

Il 20 febbraio scorso, su Prime Video, è uscita anche la docuserie “Sento ancora le vertigini”.

“Racconta gli ultimi due anni, è incentrata molto sulla preparazione rispetto a questo Sanremo e tanta quotidianità” aveva spiegato, ai tempi del rilascio.

I tre episodi, intitolati “Sento ancora la Vertigine”, “Istinto Naturale” e “Due”, sono prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano e sono stati diretti da Nicola Sorcinelli.