Sono disponibili, su Prime Video, i tre episodi di “Sento ancora la vertigine”, la prima docu-serie di Elodie. La cantante racconta la sua sfida per trovare la canzone per Sanremo 2023, passando attraverso i suoi ultimi successi discografici, la partecipazione al Pride di Roma 2022 come Madrina e la presentazione del suo debutto come attrice alla Mostra del Cinema di Venezia. È la prima volta che Elodie sceglie la narrazione attraverso immagini video, regalando uno sguardo intimo sulla sua vita e sulle sue fragilità. Ospite da Fabio Fazio nella puntata di domenica 19 febbraio, ha anticipato quello che potremo vedere:

“Racconta gli ultimi due anni, è incentrata molto sulla preparazione rispetto a questo Sanremo e tanta quotidianità”

I tre episodi, intitolati “Sento ancora la Vertigine”, “Istinto Naturale” e “Due”, sono prodotti da Matteo Rovere e Leonardo Godano e sono stati diretti da Nicola Sorcinelli. Elodie, tra gli artisti in gara della 73ª edizione del Festival di Sanremo con “Due”, sarà inoltre protagonista del suo primo show al Mediolanum Forum, prodotto da Vivo Concerti, il 12 maggio.

Sento ancora la vertigine (primo episodio della docu-serie di Elodie)

Sanremo 2021 ha dato una svolta alla carriera artistica di Elodie, portandole grandi successi e nuove esperienze: dal Pride di Roma alla Notte della Taranta e ancora il primo concerto live. Tra queste anche il duetto con Elisa all’Arena di Verona su Vertigine, un brano molto importante ed ennesima conferma. Ora Elodie ha la carica e la consapevolezza per affrontare Sanremo 2023 come concorrente in gara. Bisogna trovare un brano all’altezza e in ballo ci sono due opzioni.

Istinto naturale

Elodie vive l’emozione della Mostra del Cinema di Venezia. Tornata a Milano inizia a prepararsi per il trasloco nella nuova casa. Le prove del primo Pezzo scelto per Sanremo non la convincono a pieno. Dopo un confronto con il suo management la scelta ricade su Due, l’altro brano. Ma l’esecuzione è più difficile del previsto. Elodie Entra in crisi e mette in dubbio la sua presenza al Festival.

Due

Dopo la crisi per la decisione del brano, Elodie trova le forze per rialzarsi. Il conseguimento della laurea di sua Sorella Fey la aiuta a reagire. In studio le cose lo giuro meglio e, con l’aiuto del suo team, trova finalmente la quadra per eseguire il brano al meglio trova anche il tempo per il trasloco verso la sua nuova casa e per il singolo “Ok. Respira”. Ora è tutto pronto, il palco di Sanremo la aspetta ancora.